В Курской области туристам предложили альтернативу пляжному отдыху

Снимок на фоне железорудного карьера, селфи на атомной станции, возможность увидеть процесс выплавки стали, светящееся топливо для АЭС и пообедать в производственных столовых, перед этим примерив форменную одежду сотрудников масштабных предприятий, - все это может стать альтернативой расслабленному пляжному отдыху. Промышленный туризм в России имеет широкие перспективы, но встречает и немало барьеров, считают эксперты. Участники Всероссийского тематического форума попытались найти способы эти препятствия устранить.

Развенчать миф

Масштабный форум решили провести в Курской области. Пять ведущих предприятий региона вошли в пилотный проект Агентства стратегических инициатив и начали работать над созданием экскурсионных маршрутов по собственным цехам и площадкам. Региональные чиновники тоже принимают активное участие в процессе: туристам нужен не только красочный рассказ об особенностях производства, но и инфраструктура. Хорошие дороги, уютные гостиницы, вкусная еда - чтобы это обеспечить, необходимы и бюджетные вложения, и стимулы для малого бизнеса.

Зачем все это региону? Курский губернатор Роман Старовойт отвечает на этот вопрос неожиданно: промышленный туризм может стать драйвером экономического роста.

- Среди россиян бытует мнение, что отечественная промышленность - это руины, - отмечает глава региона. - По данным опроса общественного мнения, в этом уверены 69 процентов респондентов. Вы только представьте: 69 процентов думают, что наши предприятия неэффективны и неконкурентоспособны. И наша задача - этот стереотип переломить.

Перечисляя участников программы развития промтуризма в Соловьином крае, Роман Старовойт подчеркивает: среди них есть и самые крупные налогоплательщики - такие как Михайловский ГОК имени Варичева и Курская АЭС, а также производитель радиоэлектроники "Совтест АТЕ".

- Курская область не только аграрный регион, - уверен Роман Старовойт. - Почти 20 процентов курян трудятся на промышленных предприятиях, 35 процентов валового регионального продукта обеспечивает именно промышленность. И помимо наших гигантов есть и Курский электроаппаратный завод, и завод "ГОТЭК", и многие другие, где будет интересно посмотреть на производство. Промышленный туризм для нас - элемент повышения инвестиционной привлекательности, роста качества жизни и благосостояния жителей региона. А также инструмент профориентации и продвижения бренда отечественной промышленности в целом.

Эксперты от экономики с главой области согласны, однако это решение региональных властей - развивать промтуризм в непростое время - назвали очень смелым.

Уникальное впечатление

Сами промышленники уверены: ждать не имеет смысла. Управляющий директор Михайловского ГОКа имени Варичева Антон Захаров констатирует: экскурсии на предприятие начались задолго до того, как здесь в принципе задумались о промышленном туризме как таковом.

69 процентов россиян думают, что наши предприятия неэффективны и неконкурентоспособны. Наша задача - этот стереотип переломить

- К нам очень часто приезжают различные делегации: это как чиновники, так и наши коллеги, которые знакомятся с процессами производства, - поясняет он. - Главная смотровая площадка ГОКа открыта для всех желающих, и в любую погоду там можно увидеть три или четыре машины гостей: люди просто заехали посмотреть на наш карьер. Так что предпосылки для развития промышленного туризма возникли давно.

Теперь же на предприятии создали разные экскурсионные маршруты: короткие - для детей и тех, кто приехал просто познакомиться с ГОКом, и более подробные - для туристов вдумчивых и любознательных.

Антон Захаров отмечает, что главная сложность заключается в том, чтобы никто из гостей не ушел с маршрута и соблюдал требования безопасности, а уж незабываемые впечатления горняки гарантируют.

- Что мы можем показать? Например, процесс образования железорудных окатышей. Это очень увлекательно, и такого нигде не увидишь, - считает он. - Впечатлят и наши машины-гиганты: грузоподъемность некоторых - 240 тонн. В кузов такой машины помещается шесть железнодорожных вагонов.

Фото на фоне колеса выше человеческого роста - уже повод поехать на такую экскурсию, отмечают эксперты. А на Михайловском ГОКе задумались над тем, как разнообразить сувенирную продукцию. Имбирные пряники в форме машин-гигантов, шоколадные окатыши в мешочках, каски и футболки с корпоративной символикой - все предложат гостям.

Незабываемые впечатления обещают туристам и на Курской АЭС. Побывавшие там гости описывают процесс экскурсии настолько подробно, что кажется: они сами немного атомщики. Первое, что делают туристы, - одеваются в белоснежные костюмы сотрудников АЭС с дозиметром в кармашке. На прибор, который показывает уровень радиации, можно посмотреть в любой момент экскурсии, чтобы убедиться: здесь безопасно. На АЭС хочется фотографировать и фотографироваться, но только мобильные телефоны приходится оставить. Выставочные залы музея, тренажеры ядерных блоков-прототипов в учебно-тренировочном центре, лаборатории - все это туристам показывают на действующей станции, а после ведут их на смотровую площадку.

Оттуда можно наблюдать в режиме реального времени за сооружением новых энергоблоков станции замещения Курской АЭС-2.

- Почему мы стали так работать? Потому что после Чернобыля с нами никто не хотел разговаривать, - рассказывает о промтуризме на АЭС ее директор Вячеслав Федюкин. - И вот поэтому мы построили учебный центр, а в центре создали музей, и сначала к нам приходили детки. Для них готовили чай с пирожками и рассказывали о станции. С тех пор у нас побывали 200 тысяч туристов - больших и маленьких. И впечатления у всех - самые яркие. Все, кто видел топливо, его свечение, уже никогда этого не забудут. Даже космонавты - а уж чем их можно удивить - и те не остались равнодушными.

И фото у туристов на память, конечно же, остается - об этом тоже заботятся на АЭС.

Между прошлым и будущим

Впрочем, как отмечают эксперты, для развития промышленного туриста важна яркая и емкая идея. Каким увидят регион жители не только столиц, но и, к примеру, Дальнего Востока? Чем их привлечь? Руководитель Курского кластера креативных индустрий и технологий "Поток" Игорь Дубинников уверен, что промышленный туризм должен отражать историю и культуру, так сказать, генетический культурный код Соловьиного края. Только так гости Курской области прочувствуют и поверят в уникальность региона с давними промышленными традициями. Он же обратил внимание на то, насколько ничтожное внимание в области уделяется наследию известного во всем мире инженера Владимира Шухова.

- Его именем названо очень многое в соседней Белгородской области, - отмечает Игорь Дубинников. - А ведь в Грайвороне он пробыл совсем недолго после рождения. Напомню, в то время этот населенный пункт относился к Курской губернии. Зато в этих краях, у бабушки в Пожидаевке Щигровского района, он как раз и сконструировал свой первый фонтан. Здесь впервые проявился его талант.

Перечислять научные открытия Шухова, по проектам которого до сих пор строят во всем мире, смысла нет, а вот открыть инженерный туристический маршрут стоило бы давным-давно, уверены эксперты. Игорь Дубинников отмечает, что Национальная палата инженеров готова провести в 2023 году - когда будет отмечаться 170-летие со дня рождения великого инженера - международный слет.

- Только для этого нужен крупный международный аэропорт, - добавил Дубинников.

Пока воздушные ворота Курской области таковыми не стали, но в зале участники форума сразу вспомнили: в Белгороде аэропорт может принять всех желающих. И это будет даже символично, ведь назван он как раз именем Владимира Шухова.

Игорь Дубинников уверен, что шуховский туристический маршрут будет интересен многим. От места, где инженер родился и вырос, можно организовывать поездки уже по профильным предприятиям и памятным местам как в Курской, так и в Белгородской области. И возможно, это изменит не только имидж промышленности, но и регионов в целом.