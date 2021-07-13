В Москве побит температурный рекорд 1936 года

В Москве побит очередной температурный рекорд. На этот раз жара перешагнула показатели 85-летней давности, сообщил ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

- Уже в 15:00 мск на базовой столичной метеостанции ВДНХ столбики термометров поднялись до плюс 32,7, что уже на 0,3 градуса выше прежнего рекорда 1936 года, когда метеорологи зафиксировали плюс 32,4, - написал синоптик в своем аккаунте в Instagram.

Тишковец добавил, что максимальная температура станет известна вечером. По его словам, это первый рекорд жары в июле и пятый в летнем сезоне.