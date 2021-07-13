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13.07.2021 13:50
Рубрика: Экономика

Список прочитанных книг

Текст: Михаил Швыдкой
Путеводитель по подмосковному, расположенному недалеко от Дубны, Парку Веретьево заканчивается строками из "Записей и выписок" Михаила Гаспарова: "Мандельштам писал: у интеллигента не биография, а список прочитанных книг". Это суждение можно оспорить, приведя в пример и судьбу самого Осипа Эмильевича, равно как его предшественников, современников и потомков в пространстве русской и советской истории. Но в данном случае - лучше согласиться с классиком.

Небольшая по количеству страниц книга, изданная к открытию в бывшем пионерском лагере волшебного усадебного парка, сотворенного выдающимся российским архитектором и художником-выдумщиком Александром Бродским, сочинена людьми отменно образованными - Анной Наринской и Григорием Ревзиным. Они воспринимают природу через магическое стекло художественных ассоциаций, укорененных как в пластических искусствах, так и в литературе разных стран и эпох, но все же по преимуществу рожденных на отечественной почве. Жан-Жак Руссо наверняка съязвил бы по поводу того, что авторы испорчены культурой, отдалившей их от подлинности природного бытия. Но не надо во всем без остатка опрометчиво доверяться даже гениям.

Фото: Александра Маликова
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Хотя бы потому, что Парк Бродского в Веретьево - это животворный взгляд искушенного художника на садово-парковую архитектуру разных направлений и стилей. При том, что ему со всей очевидностью ближе эстетика английского "дикого сада", к которой подталкивает природная история этого подмосковного места, - здесь можно разглядеть элементы французских математически выверенных садов и пейзажных парков с их непременными руинами, созданными не под разрушительным воздействием времен, а заново выстроенными наподобие кухни-руины в Царском Селе. И, наконец, в этом придуманном "диком парке" можно увидеть скамейку сталинской поры, украшавшую какой-то любимый современниками парк культуры и отдыха. Александр Бродский не боится обвинений в эклектизме - его художественное мышление усматривает целостность природного хаоса, который устроен по своим законам. Его Парк в Веретьево создан с пониманием того, что все исторические стили врастают друг в друга, без дидактики обнаруживая взаимозависимость и взаимное притяжение. Они могут не просто сосуществовать в одном пространстве, но выражать полноценное единство художественного бытия. И бытия природы, которая постоянно искушает своей тайной.

В коротком комментарии к своей инсталляции "Цистерна", представленной на ХI Всероссийском конкурсе в области современного искусства "Инновация", А. Бродский поделился творческими мотивами создания этого художественного объекта: "Большой город - всегда TERRA INCOGNITA, независимо от того, как долго вы прожили в нем, и насколько хорошо его знаете. Вы изучили его вдоль и поперек, знаете о нем все, но он по-прежнему скрывает в себе тысячи неизвестных и удивительных пространств, большинство из которых вам так и не суждено увидеть". То же самое происходит и с Парком Бродского в Веретьево. Этот бывший пионерский лагерь - своего рода дворянская усадьба советских времен, - исхожен вдоль и поперек, но полон тайн и неожиданных ракурсов. Он конечен и бесконечен одновременно. А. Бродский организует природную безграничность, расставляя архитектурные акценты, которые мастерски и вдохновенно описывают авторы путеводителя, используя классиков русской и мировой литературы, философствующих искусствоведов и даже политиков, - от Павла Силенциария до Владимира Ленина. "Грот-ива", заставляющий вспомнить "Муми-тролля и комету" Туве Янсона, "Мост с крышей", вызывающий ассоциации с работами Андреа Палладио, "Проспект", неизбежно напоминающий образы Андрея Белого, или "Старый столб", без которого не было бы никакой "электрификации всей страны" …

Парк, отвоеванный у болота, - это свидетельство созидательного отношения культуры с природой, что вызывало гнев, уже упомянутого Жан-Жака Руссо. Напомню его строки из письма Вольтеру: "Культуру можно сравнить с ужасным мечом, воткнутым в молодой здоровый ствол. После того, как железо вошло в дерево, его никоим образом не следует вытаскивать, ибо тогда дерево погибнет. Но все же было бы лучше, если бы железо никогда не входило в дерево". В Парке Бродского культура не подавляет природу, а где необходимо попросту отступает. "Дерево, проросшее через дорожку", важное свидетельство взаимного уважения природной воли и художественного высказывания.

Неискушенный путешественник, если ему не по душе духовные пиршества, может не заглядывать в путеводитель по этому парку. Он может просто прийти в него и насладиться природой, в которой присутствие человека вовсе не назойливо, но затейливо. Неслучайно, "Веретьево" - это не настоящая барская усадьба, а, как справедливо заметил Г. Ревзин, своего рода пародия на нее. Но пародия не уничижающая, а радостная, игровая. В ней есть что-то от простонародного представления о земном рае, которого, понятно, на земле быть не может, но и помечтать о нем вовсе не возбраняется.

Фото: thefaceofrenovation.ru
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За всей этой художественной игрой скрывается, не особо прячась, фигура Андрея Гнатюка, творца неординарных общественных забав, умеющего абсолютно органично соединить острый интеллектуальный семинар с безудержным карнавалом. Наверное, еще и потому, что имел он счастье в свои школьные годы проводить летние каникулы в пионерском лагере "Веретьево", где его мечтательность соединялась с военно-патриотической игрой "Зарница" и вольными набегами на окрестные леса. Возрождение "Веретьево" для него стало чем-то вроде проекта по возвращению в утраченный рай детства и отрочества. Понятно, что это невозможно сделать в повседневности, но в художественной реальности вполне возможно. Ведь Александр Бродский прославился в 70-е годы прошлого столетия своими шедеврами "бумажной архитектуры", которые были столь же реальными, сколь и неосуществимыми.

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