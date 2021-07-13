В Подмосковье отрылись пункты вакцинации для таксистов и курьеров

Сразу несколько подмосковных поликлиник начали прививать от коронавируса таксистов и курьеров из числа иностранных граждан. Это совместный проект областных властей и сервиса Яндекс, призванный решить вопрос с вакцинацией трудовых мигрантов, которые не имеют полиса ОМС и, соответственно, не могут рассчитывать на бесплатную прививку.

В столице мигрантам предоставили две возможности для вакцинации - за счет работодателя и за свой счет, заплатив 1300 рублей за прививку. Для этого открыли три специальных пункта, где вакцинируют граждан иностранных государств: в миграционном центре Сахарово, на рынке "Садовод" и в спорткомплексе "Лужники". Ими, кстати, могут воспользоваться и те, кто имеет временную регистрацию в Москве, а работает в Подмосковье. А подмосковные власти пошли по пути сотрудничества с Яндексом.

Не секрет, что среди курьеров в столичном регионе почти нет граждан РФ, да и таксисты с российским гражданством работают по большей части в крупных автопарках, которые давно провели коллективную вакцинацию своих сотрудников. Яндекс предложил взять на себя затраты по формированию искусственного иммунитета у подмосковных курьеров и таксистов-иностранцев с трудовыми патентами - все равно значительная часть рынка в этих сегментах контролируется им. "Сегодня для наших таксистов и курьеров без российского гражданства работают 12 пунктов вакцинации в Мытищах, Балашихе, Люберцах, Химках, Одинцове, Красногорске, Орехово-Зуеве, Раменском, Королеве, Сергиевом Посаде и Наро-Фоминске", - рассказали "РГ" в пресс-службе сервиса Яндекс.Go. Они размещены на базе городских поликлиник, точные адреса желающим подскажут по короткому номеру 122. Прививают мигрантов однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт", платить за нее не нужно. Как уточняют в пресс-службе, в этих пунктах примут и тех таксистов-иностранцев, которые подключены к агрегатору в Gett.

Аналогичную работу сейчас проводит и сервис такси "Ситимобил", где уже заявили о договоренности открыть 27 пунктов вакцинации водителей в поликлиниках Подмосковья.