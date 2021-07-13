В Подмосковье отрылись пункты вакцинации для таксистов и курьеров

Новости

Юрист объяснила, как получить компенсацию за пострадавший от наводнений дом 01:27
В Токио открылась Олимпийская деревня 01:18
На МКАД в аварию попали семь автомобилей 00:41
В Боливии автобус с пассажирами рухнул в обрыв 00:41
В Афганистане ликвидирован один из главарей талибов 00:21
Ученые назвали четыре полезных свойства пива 00:17
До 40 выросло число жертв пожара в больнице для пациентов с COVID-19 в Ираке 00:10
Не менее 13 человек погибли при пожаре в ковид-больнице в Ираке 12.07.2021
Видео: В Риме сборная Италии и ее болельщики отметили победу на Евро 12.07.2021
Британские эксперты назвали ранние симптомы рака желудка 12.07.2021
Первый канал покажет в прямом эфире церемонию открытия Олимпиады-2020 12.07.2021
Цены на кофе бьют рекорды из-за засухи в Бразилии 12.07.2021
В 42 из 50 штатов США произошел всплеск заболевания из-за штамма "дельта" 12.07.2021
В ВОЗ рассказали о повторных заражениях штаммом "дельта" 12.07.2021
Итальянские футболисты проехались в праздничном автобусе по Риму 12.07.2021
Футбольная ассоциация Англии осудила рассистские комментарии в Twitter 12.07.2021
Голубой алмаз продали за 40 миллионов долларов 12.07.2021
Митрополит Иоанникий: Черногория должна помнить об особых связях с Россией 12.07.2021
Джабаров о Зеленском: Он просто неадекватен 12.07.2021
МИД РФ: Москва с уважением относится к итогам выборов в Молдавии 12.07.2021
Макрон: Франция вводит обязательную вакцинацию для медиков 12.07.2021
Минсельхоз США снизил оценку урожая пшеницы в России 12.07.2021
В Банке России сообщили о замедлении роста потребительских цен 12.07.2021
Nord Stream AG приостановит прокачку газа по "Северному потоку" 12.07.2021
Почти 35 тысяч человек в Вооруженных силах вылечили от Covid-19 12.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как коллективный иммунитет скажется на мутациях COVID-19
Как коллективный иммунитет скажется на мутациях COVID-19
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Только в "РГ": Премьера фильма - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
Только в "РГ": Премьера фильма - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
13.07.2021 00:57
Рубрика: Общество

В Подмосковье отрылись пункты вакцинации для таксистов и курьеров

Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 155(8506)
Сразу несколько подмосковных поликлиник начали прививать от коронавируса таксистов и курьеров из числа иностранных граждан. Это совместный проект областных властей и сервиса Яндекс, призванный решить вопрос с вакцинацией трудовых мигрантов, которые не имеют полиса ОМС и, соответственно, не могут рассчитывать на бесплатную прививку.

В столице мигрантам предоставили две возможности для вакцинации - за счет работодателя и за свой счет, заплатив 1300 рублей за прививку. Для этого открыли три специальных пункта, где вакцинируют граждан иностранных государств: в миграционном центре Сахарово, на рынке "Садовод" и в спорткомплексе "Лужники". Ими, кстати, могут воспользоваться и те, кто имеет временную регистрацию в Москве, а работает в Подмосковье. А подмосковные власти пошли по пути сотрудничества с Яндексом.

Фото: Владимир Аносов/РГ
В Краснодаре открылся самый крупный на юге пункт вакцинации

Не секрет, что среди курьеров в столичном регионе почти нет граждан РФ, да и таксисты с российским гражданством работают по большей части в крупных автопарках, которые давно провели коллективную вакцинацию своих сотрудников. Яндекс предложил взять на себя затраты по формированию искусственного иммунитета у подмосковных курьеров и таксистов-иностранцев с трудовыми патентами - все равно значительная часть рынка в этих сегментах контролируется им. "Сегодня для наших таксистов и курьеров без российского гражданства работают 12 пунктов вакцинации в Мытищах, Балашихе, Люберцах, Химках, Одинцове, Красногорске, Орехово-Зуеве, Раменском, Королеве, Сергиевом Посаде и Наро-Фоминске", - рассказали "РГ" в пресс-службе сервиса Яндекс.Go. Они размещены на базе городских поликлиник, точные адреса желающим подскажут по короткому номеру 122. Прививают мигрантов однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт", платить за нее не нужно. Как уточняют в пресс-службе, в этих пунктах примут и тех таксистов-иностранцев, которые подключены к агрегатору в Gett.

Аналогичную работу сейчас проводит и сервис такси "Ситимобил", где уже заявили о договоренности открыть 27 пунктов вакцинации водителей в поликлиниках Подмосковья.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Статья Владимира Путина об Украине. Главное
Путин: Украина создавалась за счет России
Мишустин утвердил правила выплат на детей к началу учебного года
Попова: Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной
В Гидрометцентре предупредили о риске "теплового стресса"
Сколько стоит сдать ПЦР-тест на COVID-19 в регионах
Второй иностранный язык в школе станет необязательным