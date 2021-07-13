В Подмосковье водитель насмерть сбил своего ребенка, сдавая назад

В подмосковной деревне Аббакумово неподалеку от Лобни водитель насмерть сбил своего сына, сдавая на автомобиле задним ходом. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, ДТП произошло 12 июля - мужчина 1986 года рождения сдавал назад на своем участке и наехал на собственного сына 2020 года рождения. В результате мальчик погиб на месте.

В ОМВД по городскому округу Лобня по факту ДТП возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшего по неосторожности смерть человека.