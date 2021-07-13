В России выросли продажи электромобилей

За период с января по май 2021 года россияне купили в семь раз больше электрокаров - 650 по сравнению с 92 электромобилями в 2020 году. Это говорит о заинтересованности граждан в экологически чистом транспорте. Но на данный момент Россия занимает одно из последних мест в рейтинге стран, готовых к внедрению и использованию электромобилей. Лидер - Норвегия, где с января по март продано 19159 таких машин, что составило 52,8 процента всего авторынка страны. РФ лишь 23-я из 25 по причине того, что в российском автопарке не более восьми тысяч электрокаров - их доля от всего автопарка РФ стремится к нулю. Сегменту электротранспорта также пока не хватает локальных разработок и инвестиций - так же, как и отечественных производителей электромобилей.

Основной причиной низкого спроса на электромобили является их высокая стоимость. Стартовая цена нового электрокара на российском рынке - около трех миллионов рублей. Tesla Model 3 в столице стоит 4,7-6 миллионов рублей, а новейшая Tesla Model X - более 11 миллионов. Темпы развития сдерживает и отсутствие инфраструктуры для использования электрокаров. Только в Центральной России требуется не менее тысячи зарядных станций, но пока даже в Москве их всего 200. Правда, столичные власти планируют расширять сеть, и к 2023 году в городе будет уже 600 электрозаправок.

Ограниченные меры государственной поддержки мешают популяризации электромобилей. По опыту других стран видна прямая взаимосвязь между ростом их продаж и увеличением объема субсидий. Так, в Китае владельцу электрокара компенсируется часть затрат на его приобретение - от пяти до 20 тысяч долларов, а также предоставляется льгота по транспортному налогу. Во Франции по тысяче евро положено покупателям "электричек" с пробегом и по шесть тысяч евро за приобретение новой. С учетом того, что средняя стоимость электромобиля в Европе составляет примерно 35 тысяч долларов, а в Китае - 20 тысяч, поддержка ощутима.

Российские власти тоже не планируют игнорировать мировой тренд на отказ от транспорта на ДВС. Например, продажи электромобилей станут обязательными для автоконцернов с локализованным в РФ производством, то есть будет установлена фиксированная доля выпуска экологически безопасного транспорта на территории страны. Помимо того, в рамках Петербургского международного экономического форума Минэкономразвития выносило на обсуждение предложение компенсировать до 25 процентов стоимости владельцам электрокаров. Также разработана концепция господдержки развития инфраструктуры и производства электротранспорта. Размер субсидий на ее реализацию составит более 400 миллиардов до 2030-го.

Причиной низкого спроса на электромобили является их высокая стоимость

При должной государственной поддержке рынок электротранспорта России будет активно развиваться, и к 2030 году доля электромобилей в общем автопарке страны может вырасти с 0,1 до 15 процентов. Более того, если все эти меры будут внедрены и окажутся эффективными, у России есть шансы войти в список стран, которые максимум к 2045 году планируют полностью прекратить выпуск автомобилей на бензине и дизеле. В число таких государств пока входят США, Япония, Великобритания, Израиль и скандинавские страны.