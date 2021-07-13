Владимирским фермерам оказалось выгоднее выращивать оленей, чем коров

Во Владимирской области уже пять лет существует оленья ферма - в момент своего создания единственная такая в Центральной России. Экзотическое, казалось бы, направление сельского бизнеса, со слов его владельцев, может быть и перспективным, и прибыльным. Более того, специалисты говорят, что выращивать оленей даже экономически выгоднее, чем заниматься традиционным молочным и мясным животноводством. В нюансах разбиралась корреспондент "РГ".

Олень - сельхозживотное

Услышав слово "оленевод", многие наверняка прежде всего представят себе человека в меховой одежде с ног до головы и на нартах, запряженных рогатыми и чрезвычайно выносливыми животными. Однако в последние годы в России все больше появляется оленеводов, одетых в легкие рабочие комбинезоны.

- Видов оленей множество, - рушит наивные представления об этой отрасли один из владельцев владимирской оленьей фермы Ринат Казакбаев. - Применительно к нам лучше вспомнить Робин Гуда и Шервудский лес, где он охотился на благородных оленей. Мы выращиваем именно европейских благородных оленей. Северному оленю в условиях средней полосы прожить очень сложно: у него другая кормовая база, ягель у нас не растет. А благородный был в свое время окультурен, разводился в специальных оленьих королевских садах Англии, Германии, Северной Европы, был завезен английскими колонистами в Новую Зеландию, которая и стала основателем оленеводства именно как индустрии в мировом масштабе. Эта страна сейчас лидер по производству оленины - ценного вида мяса.

Когда несколько москвичей в 2016 году стали владельцами 125 гектаров владимирской земли, они хорошо все обдумали, посчитали и решили, что для получения более или менее заметной прибыли от занятия мясным или молочным животноводством земли маловато, а вот для разведения оленей - в самый раз. Сами охотники, они прекрасно понимали, какую ценность представляет это животное, а также где и кем оно может быть востребовано. Было принято решение разводить и продавать живых оленей, а для этого сделали ставку на хорошую генетику, завезя на свою ферму благородных оленей различных линий крови, чьи предки паслись когда-то в лучших хозяйствах и парках Англии, Германии, Венгрии, Словакии, Польши, Новой Зеландии и Литвы. У каждого животного на ферме известна его родословная, прямо как у породистых собак.

Хорошая генетика, безусловно, влияет не только на скорость роста и, соответственно, выход мяса - она же дает возможность получить за короткий срок выдающиеся по весу, количеству отростков и прочим показателям рога. А это вожделенный трофей для немалого числа охотников, в том числе состоятельных.

Поэтому ферма, на которой сейчас содержатся около 300 оленей, работает сразу по нескольким направлениям: поставляет животных в охотхозяйства или на открывающиеся оленьи фермы, предоставляет услуги по искусственному осеменению животных для улучшения их генетики, благо располагает для этого собственной лабораторией. Правда, официальный статус племенного хозяйство еще не получило - по формальным причинам.

- Так получилось, что благородных оленей не было в реестре сельхозживотных, они проходили по категории "дичь" и "охотничьи животные". В свое время марал, подвид благородного оленя, был включен в сельхозреестр, поскольку на Алтае он традиционно выращивался, при советской власти это была отрасль, дававшая стабильный валютный доход государству. Недавно благородный олень, пятнистый олень, лань и муфлон тоже были туда включены, им присвоили ОКВЭДы - и появилась возможность заниматься разведением этих животных как сельскохозяйственным бизнесом. Но по семенному материалу и эмбрионам оленей нормативных актов и протоколов пока нет, - поясняет Ринат Казакбаев. - Я даже столкнулся с тем, что не могу привезти семенной материал из Новой Зеландии или Австралии, чтобы дополнительно использовать их генетику в своей работе. Мы сначала расстроились, а потом подумали и нашли плюсы: у нас у единственных есть лаборатория по искусственному осеменению оленей, мы сами получаем семенной материал у самцов, фасуем и храним его в криохранилище, оплодотворяем самок. Конкурентов на территории РФ у нас пока нет. Это позволяет быстро нарабатывать ценный опыт, ведь самка оленя - это не корова в стойле, ей требуются соответствующие мероприятия по синхронизации половых циклов, это что-то вроде ЭКО, только у оленей.

Бархатные рога

Год назад компания освоила добычу еще одного чрезвычайно востребованного, особенно на Востоке, продукта - пантов. В восточной медицине они очень широко используются для сохранения силы и молодости.

Молодые, неокостеневшие рога оленей - панты - покрыты пушистой мягкой шерсткой, за что их называют бархатными или вельветовыми. В них есть кровеносные сосуды, нервы, и на первом этапе роста этой оленьей короны в ней накапливается масса полезных веществ. На рынке килограмм мороженых пантов стоит до 120 долларов, что говорит само за себя. Сушеные панты - еще дороже.

Олень - намного более легкое в содержании животное, чем та же корова, но при этом финансовая отдача может быть заметно больше

- Оленевые - единственные существа на планете, у которых ежегодно происходит цикл роста и сброса рогов. В конце февраля - начале марта самец благородного оленя сбрасывает рога, и у него начинают расти новые, причем очень быстро. Условно с марта по июль они вырастают полностью и начинают костенеть. В июле этот процесс заканчивается, в августе олени очищают рога от кожи, точат их, и в сентябре, когда у них начинается гон, то есть брачный период, самец оленя готов с помощью рогов биться за благосклонность самок. А в феврале все повторяется, - вводит в курс дела оленевод.

Панты надо успеть срезать до начала окостенения. Это болезненная для животного процедура ("как коренной зуб рвать без наркоза"), поэтому на владимирской ферме ей обязательно предшествует обезболивание. Здесь применяют нормы гуманного обращения с животными, принятые Русской ассоциацией дичеразводчиков.

Выгода очевидна

Наш собеседник признается, что, когда они начинали свое дело, разведение благородных оленей в средней полосе России как отдельный бизнес особо никого не интересовало, но сегодня каждый год на этой территории открываются одна-две фермы. И логика здесь простая: олень - намного более легкое в содержании животное, чем та же корова, но при этом финансовая отдача может быть заметно больше.

Для оленей, например, не надо строить коровники, максимум, что нужно, - защита от ветра. Олень может употреблять в пищу существенно больше видов трав, чем корова. Подкормка требуется только зимой, а также самцам в период роста рогов, беременным самкам и телятам.

- Есть расчеты, что, например, для экстенсивного откорма коровы на мясо требуется гектар земли. Европейских благородных оленей на гектар можно запустить до 10 голов, а пятнистых - и того больше, и даже с учетом их меньшего веса выгода получается очевидной. Цена на оленину выше, чем на говядину. При этом тушу оленя можно использовать полностью, не только мясо. Восточная медицина использует все, - рассказывают на ферме.

А вот в контактные зоопарки владимирцы своих оленей не продают.

- Мы не сторонники того, чтобы отдавать животных в контактные зоопарки и подобные заведения, - говорит собеседник. - Знаем, как там к животным относятся, это не для наших оленей. Мы можем себе позволить выбрать, кому их продать, и чаще всего отдаем в составе сформированной группы. Потому что люди приходят к нам, спрашивают, кого им лучше приобрести, чтобы организовать ферму, чтобы животные там размножались и им было комфортно. И мы формируем группу оленей - самцов и самок разных возрастов и генетических линий. Нам не составляет труда это сделать, так как мы все точно знаем про наших оленей: кто папа, мама, бабушка, дедушка... Мы этим занимаемся глубоко, нам это интересно.

Компетентно

Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:

- Это уникальное предприятие в Центральной России. Оно развивается, количество голов планируется увеличить до тысячи. Чтобы предприятие могло получать комплексную господдержку, ему необходимо приобрести статус племенного хозяйства. Администрация области возьмет на себя сопровождение этого вопроса.