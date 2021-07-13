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Текст:   Ирина Рыбникова 
14:48 13.07.2021

Врачам в Подмосковье будут выдавать участки для жилищного строительства

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Земельные участки для индивидуального жилищного строительства будут выдавать врачам в Подмосковье. Это еще одна мера социальной поддержки, с помощью который областные власти пытаются ликвидировать дефицит медиков в регионе.

Фото: Istock
На Дальнем Востоке можно получить второй гектар земли

Закон в выделении земли врачам подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Согласно документу, претендовать на получение участка смогут врачи дефицитных специальностей, стаж которых составляет не менее трех лет. Участок площадью 10-15 соток будет предоставляться им в безвозмездное пользование. А если в течение шести лет после этого на участке появится дом, землю можно будет оформить в собственность.

На получение земли могут претендовать 36 специальностей врачей. Их список, а также округа, в которых выделяются участки, размещены на портале областного правительства в разделе "Документы".