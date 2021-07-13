Арестован бывший вице-губернатор Сахалинской области

На два месяца вчера был отправлен под арест бывший вице-губернатор Сахалинской области Дмитрий Федечкин. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ "Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному".

Еще недавно Федечкин курировал в сахалинском правительстве вопросы информационной политики. А ранее более 20 лет работал в СМИ, в том числе и на руководящих постах, в частности возглавлял управление по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области, департамент по печати и массовым коммуникациям губернатора Свердловской области, а на Сахалине до конца 2020 года - Издательский дом "Губернские ведомости". Именно последняя должность позже и стала для него проблемной.

В конце мая следователи изъяли в "Губернских ведомостях" ряд документов. После этого в отношении Федечкина начались проверки, и его обвинили в растрате. В начале июня вице-губернатор написал заявление об увольнении, якобы из-за новостей, порочащих его честное имя.

По версии следствия, он заключил договор с агентством на размещение наружной рекламы. Обе стороны знали, что цена была на эту услугу была намеренно завышена. Эти деньги, по версии следствия, осели в карманах подозреваемого.

Кстати, фигурантами уголовного дела стали также учредитель рекламного агентства и заместитель руководителя издательского дома, участвовавшие в махинациях.