Арестован бывший вице-губернатор Сахалинской области

Новости

На МКАД в аварию попали семь автомобилей 00:41
В Боливии автобус с пассажирами рухнул в обрыв 00:41
В Афганистане ликвидирован один из главарей талибов 00:21
Ученые назвали четыре полезных свойства пива 00:17
До 40 выросло число жертв пожара в больнице для пациентов с COVID-19 в Ираке 00:10
Не менее 13 человек погибли при пожаре в ковид-больнице в Ираке 12.07.2021
Видео: В Риме сборная Италии и ее болельщики отметили победу на Евро 12.07.2021
Британские эксперты назвали ранние симптомы рака желудка 12.07.2021
Первый канал покажет в прямом эфире церемонию открытия Олимпиады-2020 12.07.2021
Цены на кофе бьют рекорды из-за засухи в Бразилии 12.07.2021
В 42 из 50 штатов США произошел всплеск заболевания из-за штамма "дельта" 12.07.2021
В ВОЗ рассказали о повторных заражениях штаммом "дельта" 12.07.2021
Итальянские футболисты проехались в праздничном автобусе по Риму 12.07.2021
Футбольная ассоциация Англии осудила рассистские комментарии в Twitter 12.07.2021
Голубой алмаз продали за 40 миллионов долларов 12.07.2021
Митрополит Иоанникий: Черногория должна помнить об особых связях с Россией 12.07.2021
Джабаров о Зеленском: Он просто неадекватен 12.07.2021
МИД РФ: Москва с уважением относится к итогам выборов в Молдавии 12.07.2021
Макрон: Франция вводит обязательную вакцинацию для медиков 12.07.2021
Минсельхоз США снизил оценку урожая пшеницы в России 12.07.2021
В Банке России сообщили о замедлении роста потребительских цен 12.07.2021
Nord Stream AG приостановит прокачку газа по "Северному потоку" 12.07.2021
Почти 35 тысяч человек в Вооруженных силах вылечили от Covid-19 12.07.2021
Российский футболист Никита Иосифов перешел в "Вильярреал" 12.07.2021
Врач объяснила разницу между иммунитетом у привитых и переболевших COVID-19 12.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как коллективный иммунитет скажется на мутациях COVID-19
Как коллективный иммунитет скажется на мутациях COVID-19
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Только в "РГ": Премьера фильма - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
Только в "РГ": Премьера фильма - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
13.07.2021 00:48
Рубрика: Происшествия

Арестован бывший вице-губернатор Сахалинской области

Текст: Дина Непомнящая (Южно-Сахалинск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 155(8506)
На два месяца вчера был отправлен под арест бывший вице-губернатор Сахалинской области Дмитрий Федечкин. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ "Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному".

Еще недавно Федечкин курировал в сахалинском правительстве вопросы информационной политики. А ранее более 20 лет работал в СМИ, в том числе и на руководящих постах, в частности возглавлял управление по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области, департамент по печати и массовым коммуникациям губернатора Свердловской области, а на Сахалине до конца 2020 года - Издательский дом "Губернские ведомости". Именно последняя должность позже и стала для него проблемной.

Главврача краевой больницы Забайкалья приговорили к 9 годам за взятки

В конце мая следователи изъяли в "Губернских ведомостях" ряд документов. После этого в отношении Федечкина начались проверки, и его обвинили в растрате. В начале июня вице-губернатор написал заявление об увольнении, якобы из-за новостей, порочащих его честное имя.

По версии следствия, он заключил договор с агентством на размещение наружной рекламы. Обе стороны знали, что цена была на эту услугу была намеренно завышена. Эти деньги, по версии следствия, осели в карманах подозреваемого.

Кстати, фигурантами уголовного дела стали также учредитель рекламного агентства и заместитель руководителя издательского дома, участвовавшие в махинациях.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

Главное сегодня

Статья Владимира Путина об Украине. Главное
Путин: Украина создавалась за счет России
Мишустин утвердил правила выплат на детей к началу учебного года
Попова: Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной
В Гидрометцентре предупредили о риске "теплового стресса"
Верховный суд: Выплаты по ОСАГО не отменяют выставление счета виновнику аварии
Эксперты предупредили о новом способе мошенничества