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13.07.2021 15:50
Рубрика: Власть

Для борьбы с пожарами Шойгу направил в Якутию военные Ил-76

Текст: Юрий Гаврилов
Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Из-за аномальной жары резко обострилась пожароопасная обстановка в Якутии.

По поручению президента России минобороны во взаимодействии с местными администрациями активно борется с лесными пожарами. Армейской авиация уже выполнила почти четыре десятка рейсов к очагам возгорания. Об этом во вторник, 13 июля на совещании в Минобороны РФ сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

"Кроме того, с целью наращивания группировки в Якутию направлены самолеты Ил-76, оборудованные специальными выливными приборами. Они уже приступили к тушению пожаров", - добавил министр обороны.

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В регионах Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Лесные пожары

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