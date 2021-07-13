Для борьбы с пожарами Шойгу направил в Якутию военные Ил-76

Из-за аномальной жары резко обострилась пожароопасная обстановка в Якутии.

По поручению президента России минобороны во взаимодействии с местными администрациями активно борется с лесными пожарами. Армейской авиация уже выполнила почти четыре десятка рейсов к очагам возгорания. Об этом во вторник, 13 июля на совещании в Минобороны РФ сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

"Кроме того, с целью наращивания группировки в Якутию направлены самолеты Ил-76, оборудованные специальными выливными приборами. Они уже приступили к тушению пожаров", - добавил министр обороны.