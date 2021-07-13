На Камчатке произошло четырехбалльное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6 зафиксировали в 136 километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского в 14:28 по местному времени.

"В отдельных районах краевого центра подземные толчки ощущались силой до четырех баллов", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Эпицентр сейсмособытия находился в точке с координатами 52.60 северной широты, 160.58 восточной долготы, на глубине 33 километра. По предварительной информации, разрушений в результате подземных толчков не было. Сейчас спасатели обследуют социально-значимые объекты и здания.

Местные жители восприняли случившееся спокойно. Звонки в экстренные службы региона не поступали.