На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой три километра

Пепловое извержение произошло во вторник на вулкане Эбеко, расположенном на острове Парамушир неподалеку от Северо-Курильска.

Как передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу регионального главка МЧС, высота пеплового столба составила три километра. Шлейф от выброса протянулся на пять километров к юго-востоку от исполина.

Пеплопада в Северо-Курильске нет. Запах сероводорода не ощущается. Жизни людей ничего не угрожает.

Справка "РГ"

Высота вулкана Эбеко - 1156 метров, он находится в северной части хребта Вернадского. Относится к древним затухающим вулканам.

Активизировался исполин в ноябре 2016 года.