На Курилах за утро произошли три землетрясения

Утром 13 июля сейсмологи зарегистрировали три подземных толчка вблизи Курильских островов.

Как сообщила ТАСС начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова, наиболее сильное землетрясение, магнитудой 5,8, произошло в 11.30 по местному времени в 111 километрах от острова Симушир. Эпицентр находился в акватории Тихого океана на глубине 59 километров.

Два других толчка магнитудой 3,5 и 4,8 зарегистрировали чуть раньше рядом со средней и северной группами островов. Их очаги также располагались под морским дном на глубине 209 и 59 километров соответственно.

По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Угроза цунами не объявлялась.