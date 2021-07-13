С начала июля на остров Сахалин начали летать чартеры. С первым чартерным рейсом я отправился туда в качестве журналиста-"отдыхающего".

Во-первых, что такое чартер? Это рейс, который компания-туроператор нанимает для выполнения своей задачи. Поэтому ценник на такой перелет минимальный. Также в данном случае цена уменьшается еще и за счет участия государства в рамках Программы по улучшению доступности внутреннего туризма. То есть туристы сюда полетят, и я могу рассказать о своих впечатлениях как первого из таких туристов.

Ожидания, что я увижу с подлетающего самолета весь остров и его жителей, сидящих на нем, как на картинке про сказочную Царь-рыбу не сбылись. Остров выглядит как начинающийся под крылом самолета материк - без конца и края. Все-таки самый крупный из островов России - почти тысяча километров в длину.

Первый чартер встречает на аэродроме "торжественная водяная арка" - специфическое приветствие авиаторов, когда подкатывающий к аэропорту прибытия самолет окатывают снаружи водой из брандспойта пожарного автомобиля.

Отдых на Сахалине своеобразный и ценить его надо будет именно за это. Принципиальное отличие от "пляжно-турецкого" - в активности.

Климат на острове - лед и пламень, поскольку с одной его стороны холодное Охотское море, а с другой - теплое цусимское течение из Японского моря.

Таковы же и особенности быта - здесь очень много всего, пересекающегося со страной восходящего Солнца: и праворульные надежные авто, и гастрономия, и даже умный японский унитаз в отеле, к пульту управления которым я тут на всякий случай и не прикасался, помня, как от включения подобного механизма в Японии с визгом выбежала из туалета русская соседка по номеру.

Теперь по-порядку.

1. Экипировка

Одна из главных достопримечательностей острова - маяки, их здесь десятки. Так, Слепиковский маяк построили еще японцы в 1934 году. Фото: Сергей Михеев/РГ

Сам город Южно-Сахалинск не случайно расположен в глубине острова, а не на побережье, как другие приморские города. Теплые и холодные ветра с океана достигают тут большой силы и приносят разное. Поэтому город устроили под прикрытием гор (тут их называют сопками, но они вполне достигают здешнего неба, прикрывая жителей, например, от холодных туманов). Поэтому в одежде стоит прибегнуть к общему принципу одежды для путешествий - на широкий температурный диапазон. Я использую брюки-шорты, отстегивающиеся ниже колена, к ним поверх - ветрозащитные штаны (для яхтинга или альпинизма). К легкой куртке - флиску или пуховку с капюшоном и еще ветровку сверху. К нежаркой обуви на трекинковой подошве - нетолстые, но теплые носки. Перчатки - обычные ХБ строительные подойдут - утеплят при морской прогулке и главное - облегчат подъемы и спуски по крутым тропинкам, где нужно будет держаться за провешенный сверху канат. "Непромокаемые чехлы на обувь" - единого названия для этого аксессуара нет, но смысл - прикрыть обувь от грязи и воды. Мои представляют собой резиновую подошву с невысоким клеенчатым верхом и застежкой, позволяют остаться в чистых кроссовках после прохода по внезапно размытой дождем лесной тропинке и не бояться воды, заплеснувшейся в лодку, или перейти неглубокий ручей. Солнечные очки, кепка с козырьком. Солнцезащитный крем и репеллент от клещей. Фонарик (достаточно и того, что в телефоне, но если есть компактный и поярче, будет не хуже). Все это занимает по объему небольшой сверток и имеет немного веса, зато дает много комфорта и возможность насладиться красотами на обеде в горном ресторане или при внезапной речной прогулке.

2. Перелет

Фото: Сергей Михеев/РГ

Лететь долго: от Москвы до Сахалина по прямой около 7 тысяч километров (а по автотрассе было бы и все 9), самолет преодолевает это расстояние за 8 часов. В полете кормили два раза. Половина пассажиров спали.

3. Джет-лаг

Разница 8 часов: когда в Москве разгар дня, тут уже полночь. И, что важнее, когда будильник поднимает вас на завтрак и в путь, а солнце вовсю лупит в окно, циферблат "домашнего времени" показывает два часа ночи, а в соцсети тишина - все друзья спят. Непривычно.

4. Размещение

Мне достался четырехзвездочный отель "Парадайз". Отель новый, обустройство и обслуживание без нареканий, еда без изысков. Гостевой халат в японском стиле, напоминающий кимоно.

5. История - три музея

Музей Чехова, поскольку Антон Павлович, уже снискавший на то время славу великого русского писателя, предпринял в 1890 году поездку на каторжный остров Сахалин, где в течение трех месяцев работал переписчиком населения. Чехов поставил целью своего труда создание правдивой картины о жизни и быте жителей восточной окраины России, что ему с успехом и удалось. В этой книге художественное мастерство автора переплетается с массой статистических данных и подлинными документами. После публикации "Остров Сахалин" вызвал резонанс у всей читающей России. В том числе результатом стала отправка государственной комиссии на Сахалин, по результатам и отчетам которой было проведено изменение законодательства в отношении каторжан и поселенцев. Краеведческий, занявший здание музея губернаторства Карафуто, выполненом в традиционном японском архитектурном стиле "тэйкан-дзукури" - "императорской короны" и Исторический парк "Россия - моя история" обязательны к посещению в первый из дней. В краеведческом - настоящая одежда из рыбьей кожи первых племен острова (люди сюда пришли как со стороны России, так и со стороны Японии, что и определило дальнейшее развитие). В Историческом парке - настоящая война. Война там представлена в основном в виде "панорамы" - я ходил среди застывшего сражения русских и японцев, причем проигравшая в том сражении сторона представлена такой, какой и была, - сильной и храброй. Знакомые нам теперь марки "Хитачи" и "Мицубиси" в той войне были не принтером и кондиционером, а были танками, пулеметами и бомбардировщиками. И японские воины, управляющие этой техникой, бросали гранаты и владели мечом, они были сильны. Но наши их победили. Это была страшная война.

Тема Второй мировой войны на острове встречается повсюду. Так, в Историческом парке она представлена в виде панорамы. Фото: Сергей Михеев/РГ

6. Горный воздух

Это и правда воздух и название горнолыжного курорта на высоте 600 метров. Его создание берет свое начало в другой битве между Россией и Японией, уже спортивной - члены олимпийской сборной Советского Союза проводили тут тренировочные сборы перед зимней олимпиадой в Саппоро. Летом оценить горнолыжные достоинства невозможно, зато можно осмотреть инфраструктуру курорта, зимой скрытую под снежным покровом. Объем инженерных работ по планировке ландшафта и водоотведению для наилучшей работы трасс впечатляет. Подъемники работают четко, виды из кабин и открытых кресел хороши.

7. Чертов и Ведьмин мосты

Рельсовый автобус, перевозящий туристов, больше похож на привычную столичным жителям "Ласточку". Фото: Сергей Михеев/РГ

Туристические места категории "заброшка" времен господства здесь милитаристской Японии 20-х. Тогда ввиду сложной местности для строительства железной дороги пришлось применить нестандартное решение. Дорога ныряет в 800-метровый тоннель, который изгибаясь дугой, выходит на поверхность и, продолжая изгибаться, поднимается на высоту в 40 метров, образуя петлю, и вновь ныряет во второй железнодорожный тоннель, после выхода из которого путь продолжается по Чёртовому мосту над первым тоннелем. Имеет красивое название - Спираль Такарадай. Мосты в небе заросли лесом и выглядят эффектно, туннели впечатляют своей тишиной и мраком (хороший фонарик пригодился). В прошлом году привели в порядок участок до первого моста и до него стало можно доехать на современном РА (рельсовом автобусе), который, впрочем, куда больше похож на столичную "Ласточку", чем на "автобус". В лесу у заброшенных мостов можно встретить медведя, проводники группы обладают навыками безопасного прохода и средствами отпугивания типа фальшфеера, испускающими шум и пламя.

8. Маяки

Их на Сахалине десятки - действующие и заброшенные, труднодоступные и не очень. На один из маяков, на Слепиковский, мы съездили с сахалинским краеведом, археологом, этнографом и историком, Игорем Самариным на его джипе. Маяк построен японцами в 1934 г., действующий, теперь на современной лампе (типа ксенон), лампа неподвижна, а сигнал (он у каждого маяка свой, как код Морзе) генерирует вращающийся непрозрачный цилиндр с прорезями. На случай отказа маячник применит сменный модуль, в нем лампы попроще, но с устройством автоматической установки новой лампы взамен перегоревшей. В изначальной конструкции маяка лампы были куда крупнее (первоначально это было и вовсе пламя ацитиленовой горелки) и требовали для подачи сигнала огромного вращающегося зеркального рефлектора диаметром почти в два метра. Этот рефлектор был очень тяжелый, и чтобы механизму, тогда еще наподобие часового, с цепями и гирями, было его легче вращать, его опорный подшипник был в виде поплавка в ванне ртути. Рефлектор требовал затемнения в светлое время суток, чтобы лучи Солнца не подожгли что нибудь вокруг от него, (есть маяки где рядом стоящая стена как раз выжжена такими лучами). Тут по кругу раньше тоже была черная штора на дневное время.

Фото: Сергей Михеев/РГ

Еще один маяк - Анива. Символ Сахалина, его изображение растиражировано на открытках. Впечатляет. Заброшенный маяк (архитектор Синобу Миура, 1939г.) на небольшой скале Сивучья. Долгое время работал, но с 1990 года постоянных работников на маяке нет, он был переоборудован в атомный на РИТЭГах и работал автономно до 2006 года, после чего изотопные установки были сняты, а маяк был заброшен и разграблен мародерами. Несмотря на сильные разрушения, маяк сохраняет красоту, и его интенсивно посещают туристы на частных судах. Наземного пути к маяку нет, путь на скоростном катере занимает более часа, высадка на скалу возможна, но я бы не рекомендовал, особенно при неспокойном (а оно почти всегда неспокойное) море.

Игорь Самарин ездил в соседнюю Японию и рассказал мне, как маячное дело устроено там. Поскольку маяки перестали быть средством навигации, но остаются культурным и историческим достоянием, японцы их вывели из-под опеки военных и передали государству. Маяков там много, к каждому организован доступ туристов по билетам. Можно подняться на маяк, посетив все помещения, кроме, как правило, помещения действующей лампы. Можно посетить отдельно построенный музей каждого маяка (а история их давняя, технологии интересные, а всякий смотритель маяка, как правило, был человеком непростой судьбы) и сделать отметку-штампик на "личной карточке туриста" со схемой всех маяков страны. Люди с удовольствием ездят, заполняя штампиками этот квест.

Фото: Сергей Михеев/РГ

9. По местам боев

Сахалин - это место, где Вторая мировая война закончилась, и следов этой истории на во многом нехоженой земле осталось масса. Памятники, где русские выдержали наступление японцев (например, Холмский перевал), памятники невинным жертвам этой войны, пушечные капониры, ДОТы с отлитыми в бетоне боевыми иероглифами, землянки с металлическими люками, заброшенный японский аэродром - все это можно увидеть в пределах двухчасовой поездки на автомобиле от Южно-Сахалинска.

10. Янтарь

Кусочки янтаря можно найти прямо на берегу моря. Ювелирной ценности камень не имеет. Фото: Сергей Михеев/РГ

Вымывается водой из угольных пластов. Мелкие кусочки янтаря, обычно с булавочную головку, можно найти в песке на берегу моря. Ювелирной ценности не имеют, но искать их довольно азартно.

11. Ворота Тории

Тории - последний японский памятник на Сахалине. Раньше здесь располагался синтоистский храм. Фото: Сергей Михеев/РГ

П-образная конструкция из белого мрамора, расположенная вблизи поселка Взморье, является последним японским памятником, оставшимся на острове Сахалин. На воротах сохранились японские иероглифы. Раньше за этими воротами стоял синтоистский храм Томариору дзиндзя, построенный в 1922 году. Чтобы пройти в храм, нужно было обязательно войти через такие ворота. Красиво. И да, со смотровой площадки за Воротами можно наблюдать лежбище нерпы в море через бесплатный стационарный бинокль. Нерпы там целое стадо.

12. Клоковский водопад

К Клюковскому водопаду можно подняться пешком, путь займет около получаса. Фото: Сергей Михеев/РГ

Вероятно, является самым высоким на Сахалине. Расположен на ручье без названия, недалеко от мыса Клокова. Пеший подъем по тропе через лес, примерно полчаса. После дождя на тропе пригодились "чехлы для обуви".

13. Бухта Тихая

Фото: Сергей Михеев/РГ

При въезде встречает табличкой "Цунами-опасный район, при землетрясении беги на возвышенность". Большая бухта в окружении нескольких скал. И впрямь тихая до зеркальной глади, хотя за скалами бушует море. Народ приезжает и порыбачить (креветок и крабов) и отдохнуть у воды. Одна компания, например, установила на столбах у берега белый экран и собралась, как стемнеет, смотреть на нем пущенный с видеопроектора фильм, должно быть очень эффектно на фоне заката в море! Есть тропа на скалу, крутая, в помощь подъему провешенная канатом. Первичные навыки скалолазания нужны. Виды красивые.

Фото: Сергей Михеев/РГ

Рейсы КМС - катамарана многоцелевого скоростного - типа "Сахалин" и "Сахалинец" свяжут Сахалин с Северо-Курильском, Петропавловск-Камчатским, Кунаширом и Шикотаном. Власти Сахалина заявили, что катамаран начнет перевозить пассажиров и грузы к концу года. Вместимость скоростного (до 40 км/ч) судна до 36 пассажиров. Судоводителей готовят Морской госуниверситет им. Невельского и Сахалинский госуниверситет.

14. Останец Лягушка

Фото: Сергей Михеев/РГ

Скальный выступ на вершине сопки, окружен лесом и легендами. К нему ведет обустроенная туристическая тропа, гиды рассказывают о "местах силы" и чудесных свойствах отдельных камней на пути. Тропа невысокой степени сложности, на вершине многим пришедшим боязно высоты. Но, если погода хорошая, в любом случае приятно посидеть и посмотреть вдаль.

15. Пляж

Пляжей на Сахалине много, однако море очень холодное даже летом. На пляж приезжают, в основном, за солнечными ваннами. Фото: Сергей Михеев/РГ

Их очень много и все свободные, можно не только свободно прийти, но и длительное время, если захочется, ехать по песчаной линии прибоя на автомобиле. Но море очень холодное даже в жаркую летнюю погоду, так что купание тут сродни моржеванию, а на пляж приезжают в основном за солнечными ваннами. Местные часто привозят с собой еду и столы-стулья, отдыхают возле воды. Возле моря есть озера с частично пресной водой, они теплее для купания, но могут докучать комары.

16. Рыбалка, морепродукты и еда

Одно из главных развлечений - рыбалка. Местные рекомендуют брать удочку с электрокатушкой - рыба клюет глубоко и таскать ее вручную утомительно. Фото: Сергей Михеев/РГ

Краба можно купить на рынке, цена - в зависимости от размера, тысячи рублей будет достаточно, чтобы пообедать крабами втроем. Крабы продаются уже вареными - отламывай куски, разрезай ножницами панцирь и ешь. Рыбалку в море можно организовать - аренда лодки на восемь человек вскладчину начинается от полутора тысяч рублей и доходит до 30 тысяч рублей за комфортабельную яхту, возможно, придется доплатить за удочки - рекомендуют вариант с электрокатушкой, поскольку рыба клюет глубоко и таскать ее вручную порядка 40 метров вверх утомительно, особенно если клев хороший (а он почти всегда хороший). Куда девать рыбу, если ты турист, непонятно.

Краба можно купить на рынке, цена зависит от размера. В принципе тысячи рублей будет достаточно, чтобы пообедать крабом втроем. Крабы продаются уже вареными: отламывай куски, разрезай панцирь и ешь. На Сахалине вам предложат креветок, гребешков, осьминогов, множество сортов рыбы. Особенно вкусна рыба-собака, она же зубатка. Но главное - такого нежного вкуса любого из сортов рыбы на материковой части России мне не доводилось пробовать. Рыба на Сахалине - чистый восторг! Уж поверьте. Фото: Сергей Михеев/РГ

Креветки, гребешки, осьминог, разные сорта рыбы. Особенно вкусна рыба-собака, она же зубатка. Перед употреблением рекомендуется посмотреть ее портрет - он даже страшнее, чем оба ее названия, вместе взятые. Рыба - вообще это "вопрос свежести" первой и первейшей, чем ближе к месту лова, тем лучше. Такого нежного вкуса любого из сортов рыбы на материковой части России мне не доводилось пробовать, рыба на Сахалине - чистый восторг!

Лопух. Тут его едят. Он очень крупный - во время дождя можно обнять стебель и укрыться как под зонтиком. Претендует на звание сахалинского деликатеса, из него делают салаты и тушат в качестве гарнира, попробовать можно в ресторанах.

Лопух. Тут, между прочим, его едят. Он очень крупный (во время дождя можно обнять стебель и укрыться как под зонтиком). Претендует на звание сахалинского деликатеса: из него делают салаты и тушат. Фото: Сергей Михеев/РГ

Планы высокого полета

С первым чартерным рейсом на Сахалин началось расширение программы доступных путешествий в отдаленные регионы.

Готовили возможность доступных туров на Сахалин совместно Ростуризм, правительство Сахалинской области и туроператор "TUI Россия". По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, самолеты будут летать в Южно-Сахалинск из Москвы каждое воскресенье до конца сентября. Благодаря пакетной сборке стоимость туров на Сахалин удалось снизить практически в три раза. "Это уникальное по цене предложение", - заметила Догузова.

Южно-Сахалинск расположен в глубине острова. Из-за ветровс океана, город "спрятали" за горами (тут их называют сопками). Фото: Сергей Михеев/РГ

"Программы на Сахалин были подготовлены к запуску в кратчайшие сроки - спустя месяц после принятия решения о запуске чартеров вылетел первый рейс с туристами, - рассказывает "РГ" генеральный директор "TUI Россия" Тарас Демура. - Сейчас мы видим высокий спрос на туры, глубина бронирования до сентября, также спросом пользуются авиабилеты на Сахалин". Туроператор планирует проработать чартерные программы для сахалинцев, чтобы они могли познакомиться с Москвой.

Фото: Сергей Михеев/РГ

Подготовил Евгений Гайва

Кстати

Фонтан горячей воды, появившийся в Кроноцком заповеднике (Камчатка) весной прошлого года, стал полноценным гейзером - 58-м по счету. Кипящий источник фиксировался с 2007 по 2014 год, но исчез из-за схода огромного оползня семь лет назад. Фонтаны кипятка зависят от давления в гидротермальной системе и ряда природных факторов. Поэтому ученые ожидают новые сюрпризы от знаменитой Долины гейзеров.