Сколько стоит отдохнуть на юге детям с Севера?

Новости

Юрист объяснила, как получить компенсацию за пострадавший от наводнений дом 01:27
В Токио открылась Олимпийская деревня 01:18
На МКАД в аварию попали семь автомобилей 00:41
В Боливии автобус с пассажирами рухнул в обрыв 00:41
В Афганистане ликвидирован один из главарей талибов 00:21
Ученые назвали четыре полезных свойства пива 00:17
До 40 выросло число жертв пожара в больнице для пациентов с COVID-19 в Ираке 00:10
Не менее 13 человек погибли при пожаре в ковид-больнице в Ираке 12.07.2021
Видео: В Риме сборная Италии и ее болельщики отметили победу на Евро 12.07.2021
Британские эксперты назвали ранние симптомы рака желудка 12.07.2021
Первый канал покажет в прямом эфире церемонию открытия Олимпиады-2020 12.07.2021
Цены на кофе бьют рекорды из-за засухи в Бразилии 12.07.2021
В 42 из 50 штатов США произошел всплеск заболевания из-за штамма "дельта" 12.07.2021
В ВОЗ рассказали о повторных заражениях штаммом "дельта" 12.07.2021
Итальянские футболисты проехались в праздничном автобусе по Риму 12.07.2021
Футбольная ассоциация Англии осудила рассистские комментарии в Twitter 12.07.2021
Голубой алмаз продали за 40 миллионов долларов 12.07.2021
Митрополит Иоанникий: Черногория должна помнить об особых связях с Россией 12.07.2021
Джабаров о Зеленском: Он просто неадекватен 12.07.2021
МИД РФ: Москва с уважением относится к итогам выборов в Молдавии 12.07.2021
Макрон: Франция вводит обязательную вакцинацию для медиков 12.07.2021
Минсельхоз США снизил оценку урожая пшеницы в России 12.07.2021
В Банке России сообщили о замедлении роста потребительских цен 12.07.2021
Nord Stream AG приостановит прокачку газа по "Северному потоку" 12.07.2021
Почти 35 тысяч человек в Вооруженных силах вылечили от Covid-19 12.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как коллективный иммунитет скажется на мутациях COVID-19
Как коллективный иммунитет скажется на мутациях COVID-19
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Только в "РГ": Премьера фильма - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
Только в "РГ": Премьера фильма - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
13.07.2021 00:34
Рубрика: Экономика

Сколько стоит отдохнуть на юге детям с Севера?

Текст: Елена Мационг (Салехард - Мурманск - Якутск) , Алексей Михайлов, Владимир Таюрский
Российская газета - Федеральный выпуск № 155(8506)
Во сколько детям с Севера России обойдется отдых на юге страны? Компенсируют ли хотя бы частично расходы их родителей региональные власти? И почему так важно северянам отдыхать на море, выясняли корреспонденты "РГ".
По мнению медиков, отдыхать на юге детям-северянам необходимо не менее двух-трех недель. Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС По мнению медиков, отдыхать на юге детям-северянам необходимо не менее двух-трех недель. Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
По мнению медиков, отдыхать на юге детям-северянам необходимо не менее двух-трех недель. Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Семья Новиковых с Ямала собирается в Крым. "Забили" в сервис покупки авиабилетов "Салехард - Симферополь", и он выдал сумму за проезд туда и обратно 66 000 рублей. Получается, что семье с двумя детьми только за дорогу придется выложить 264 тысячи. А если посчитать вместе с ценами на путевки, то "прайс" даже в самом дешевом южном отеле выйдет никак не меньше 600-700 тысяч рублей на всю семью.

Фото: РИА НОВОСТИ
Осенний туристический кешбэк продлит сезон на черноморских курортах России

Между тем поехать хотя бы раз в год к морю - далеко не прихоть. Для живущих в суровых условиях Крайнего Севера отдых в теплых краях крайне важно для восстановления организма. Особенно детям. Поэтому на Ямале власти в этом году закупили 5000 путевок в детские лагеря Крыма и Краснодарского края. Все они бесплатные. Половина досталась детям льготных категорий - к примеру, сиротам, инвалидам, ребятне из малоимущих семей, еще часть выделили одаренным детям. Остальные распределили между теми, кто успел записаться в южные лагеря весной. Еще 800 бесплатных путевок детям дали в лагерь "Ребячья Республика" в Тюменской области, для арктического региона и это направление теплее и южнее. Те, кому туры не достались, едут к морю с родителями либо проводят лето в родном суровом краю.

В Мурманске власти закупили также почти пять тысяч детских путевок на юг. Льготникам они достаются бесплатно, а всем остальным - за четверть стоимости, это девять тысяч рублей. Правда, проезд нужно оплатить отдельно.

Впрочем, дорога к морю для северян - история отдельная. Далеко не всегда удается улететь самолетом. А из Нового Уренгоя, например, поездом до Геленджика нужно ехать пять суток только в один конец. Итого 10 дней в пути!.. При этом авиапоездка с "северов" выливается в "кругленькую" сумму. К примеру, от самого дальнего поселка Черский до Якутска можно долететь лишь самолетом, и цена билета начинается от 37 тысяч рублей. Перелет от Якутска до Адлера - еще минимум 24 тысячи. Даже с учетом того, что детские билеты дешевле, выходит очень дорого. Да и время в пути тоже велико. Перелет в Краснодарский край даже самолетом и даже самым быстрым рейсом уходит больше суток.

Кстати, если многодетные семьи с Ямала выбирают отдых в пределах России, то они могут воспользоваться льготными билетами на самолет. Стоимость - 2,5 тысячи рублей в один конец. Правда, воспользоваться льготами можно лишь раз в год. Но все равно это решило давнюю проблему, когда семьям с несколькими детьми уехать отдыхать всем вместе считалось непозволительной роскошью. Важно еще и то, что при покупке билета система сама обращается к базе многодетных семей региона и автоматически выставляет цену за билет для ребенка в 2,5 тысячи рублей. Кроме того, раз в три года многодетным семьям могут компенсировать отдых даже за границей - из расчета 1500 рублей в сутки на человека.

К слову, на Ямале для детей льготных категорий, которые летят на юг, предусмотрели приятный бонус. Чтобы время в пути проходило быстрее и веселее, ребятне младшего и среднего возраста решили выдавать игровые наборы.

Компетентно

Сергей Токарев, главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике УрФО:

- Конечно, северянам необходимо выезжать в южные регионы. В идеале - и не один раз в году. А детям - особенно. Возьмем для примера Надым. Сейчас там стоит полярный день. Ночь наступает всего на полтора часа в сутки. Организм переносит это очень тяжело. Появляется повышенная тревожность. К тому же мелатонин вырабатывается только в полной темноте. Есть исследования, которые говорят о том, что это повышает риск развития рака груди. Не забудьте и о метеовлиянии на человека. Когда перепады температур в Арктическом регионе составляют порой от минус пяти до минус 40 градусов за сутки, это не может не влиять на организм человека. Есть даже целая наука курортология, которая доказывает, что оздоровление в южных регионах северянам просто необходимо. Важно дышать морским воздухом, восстанавливать дыхательную систему. Важна двигательная активность, которой зачастую не хватает, когда человек находится в замкнутом пространстве и из-за морозов не может выйти на улицу. А плавание в море для детей - отличная профилактика сколиозов. Наконец, важно правильное питание - возможность употреблять "настоящие" фрукты и овощи, выращенные под южным солнцем. А вот с самим солнцем я бы поостерегся. Северянам загорать можно только утром и вечером. И еще один важный момент: проводить на отдыхе необходимо не меньше двух-трех недель, чтобы организм смог адаптироваться к резкой смене климатического пояса.

В регионах Экономика Туризм Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Северо-Запад ДФО Якутия Якутск УрФО ЯНАО Салехард СЗФО Мурманская область Мурманск Развитие туризма в России

Главное сегодня

Статья Владимира Путина об Украине. Главное
Путин: Украина создавалась за счет России
Мишустин утвердил правила выплат на детей к началу учебного года
Попова: Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной
В Гидрометцентре предупредили о риске "теплового стресса"
Новые условия ипотеки подстегнут спрос на маленькие квартиры
Почему ввоз пальмового масла в Россию резко вырос