Сколько стоит отдохнуть на юге детям с Севера?

Во сколько детям с Севера России обойдется отдых на юге страны? Компенсируют ли хотя бы частично расходы их родителей региональные власти? И почему так важно северянам отдыхать на море, выясняли корреспонденты "РГ".

Семья Новиковых с Ямала собирается в Крым. "Забили" в сервис покупки авиабилетов "Салехард - Симферополь", и он выдал сумму за проезд туда и обратно 66 000 рублей. Получается, что семье с двумя детьми только за дорогу придется выложить 264 тысячи. А если посчитать вместе с ценами на путевки, то "прайс" даже в самом дешевом южном отеле выйдет никак не меньше 600-700 тысяч рублей на всю семью.

Между тем поехать хотя бы раз в год к морю - далеко не прихоть. Для живущих в суровых условиях Крайнего Севера отдых в теплых краях крайне важно для восстановления организма. Особенно детям. Поэтому на Ямале власти в этом году закупили 5000 путевок в детские лагеря Крыма и Краснодарского края. Все они бесплатные. Половина досталась детям льготных категорий - к примеру, сиротам, инвалидам, ребятне из малоимущих семей, еще часть выделили одаренным детям. Остальные распределили между теми, кто успел записаться в южные лагеря весной. Еще 800 бесплатных путевок детям дали в лагерь "Ребячья Республика" в Тюменской области, для арктического региона и это направление теплее и южнее. Те, кому туры не достались, едут к морю с родителями либо проводят лето в родном суровом краю.

В Мурманске власти закупили также почти пять тысяч детских путевок на юг. Льготникам они достаются бесплатно, а всем остальным - за четверть стоимости, это девять тысяч рублей. Правда, проезд нужно оплатить отдельно.

Впрочем, дорога к морю для северян - история отдельная. Далеко не всегда удается улететь самолетом. А из Нового Уренгоя, например, поездом до Геленджика нужно ехать пять суток только в один конец. Итого 10 дней в пути!.. При этом авиапоездка с "северов" выливается в "кругленькую" сумму. К примеру, от самого дальнего поселка Черский до Якутска можно долететь лишь самолетом, и цена билета начинается от 37 тысяч рублей. Перелет от Якутска до Адлера - еще минимум 24 тысячи. Даже с учетом того, что детские билеты дешевле, выходит очень дорого. Да и время в пути тоже велико. Перелет в Краснодарский край даже самолетом и даже самым быстрым рейсом уходит больше суток.

Кстати, если многодетные семьи с Ямала выбирают отдых в пределах России, то они могут воспользоваться льготными билетами на самолет. Стоимость - 2,5 тысячи рублей в один конец. Правда, воспользоваться льготами можно лишь раз в год. Но все равно это решило давнюю проблему, когда семьям с несколькими детьми уехать отдыхать всем вместе считалось непозволительной роскошью. Важно еще и то, что при покупке билета система сама обращается к базе многодетных семей региона и автоматически выставляет цену за билет для ребенка в 2,5 тысячи рублей. Кроме того, раз в три года многодетным семьям могут компенсировать отдых даже за границей - из расчета 1500 рублей в сутки на человека.

К слову, на Ямале для детей льготных категорий, которые летят на юг, предусмотрели приятный бонус. Чтобы время в пути проходило быстрее и веселее, ребятне младшего и среднего возраста решили выдавать игровые наборы.

Компетентно

Сергей Токарев, главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике УрФО:

- Конечно, северянам необходимо выезжать в южные регионы. В идеале - и не один раз в году. А детям - особенно. Возьмем для примера Надым. Сейчас там стоит полярный день. Ночь наступает всего на полтора часа в сутки. Организм переносит это очень тяжело. Появляется повышенная тревожность. К тому же мелатонин вырабатывается только в полной темноте. Есть исследования, которые говорят о том, что это повышает риск развития рака груди. Не забудьте и о метеовлиянии на человека. Когда перепады температур в Арктическом регионе составляют порой от минус пяти до минус 40 градусов за сутки, это не может не влиять на организм человека. Есть даже целая наука курортология, которая доказывает, что оздоровление в южных регионах северянам просто необходимо. Важно дышать морским воздухом, восстанавливать дыхательную систему. Важна двигательная активность, которой зачастую не хватает, когда человек находится в замкнутом пространстве и из-за морозов не может выйти на улицу. А плавание в море для детей - отличная профилактика сколиозов. Наконец, важно правильное питание - возможность употреблять "настоящие" фрукты и овощи, выращенные под южным солнцем. А вот с самим солнцем я бы поостерегся. Северянам загорать можно только утром и вечером. И еще один важный момент: проводить на отдыхе необходимо не меньше двух-трех недель, чтобы организм смог адаптироваться к резкой смене климатического пояса.