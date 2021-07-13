Трутнев призвал сделать Биробиджан комфортным для проживания городом

Полпред президента РФ в ДФО, вице-премьер Юрий Трутнев во время визита в Еврейскую автономную область провел совещание, основной темой которого стало создание современного образа региона, а также комфортной городской среды Биробиджана.

Открывая совещание, Трутнев отметил, что для человека важно, в каких условиях он живет, и работа по социальному развитию Дальнего Востока продолжается. Так, с 2018 года ЕАО выделено 2,4 миллиарда рублей федерального финансирования - на эти средства построены ФАП в селе Радде, культурно-досуговый центр в поселке Биракан, мост через реку Большая Самара, приобретено оборудование для 62 социальных объектов, автобусы для пассажирских перевозок, автомобили скорой помощи, отремонтированы более 40 километров дорог и многое другое.

"До конца года будет реализовано мероприятий еще на 479 млн рублей", - рассказал Трутнев.

Как отметил Трутнев, миграционная убыль населения региона снижается - в прошлом году она оказалась на 19% меньше, чем в 2019 году, однако отток все равно продолжается.

"Значит, нам еще достаточно много нужно сделать, чтобы люди воспринимали Биробиджан как комфортный город для жизни", - добавил он.

Мэр Биробиджана Александр Головатый считает, что одним из инструментов развития города может стать программа "Дальневосточный квартал". Этот инструмент позволяет инвесторам получить льготы резидентов территорий опережающего развития. Сейчас под создание "Дальневосточных кварталов" рассматривается территория площадью 218 га в западной части Биробиджана.

Трутнев отметил, что улучшение качества жизни, повышение комфортности пребывания на территории волнует дальневосточников не меньше, чем жителей других регионов страны.

"Для этого нужно создавать комфортные для жизни условия. Но пока эта работа идёт достаточно медленно. Я очень люблю красивые города, люблю вкладывать свой труд в то, чтобы они стали красивыми. Важно, чтобы у людей было настроение жить в городе, заводить семью и работать", - сказал он, добавив, что регион может рассчитывать на дальнейшую помощь, в том числе, материальную.