Трутнев проверил ход строительства железнодорожного моста в Китай

Вице-премьер - полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил проанализировать ситуацию с ходом строительства транспортно-логистического центра на месте будущего железнодорожного моста Нижнеленинское - Тунцзян, который в конце августа свяжет Еврейскую автономную область с Китаем.

По данным властей ЕАО, реконструкция станции Ленинск проведена на 97%, а готовность станции Ленинск-2 составляет 57%. Ввод в эксплуатацию заплнирован на сентябрь, а оснащение станций оборудованием - на конец года.

"Это значит, что три месяца будет работать мост, а двигаться грузам по нему будет затруднительно, обработки грузов в полном объеме не будет. Ранее мы обсуждали, что сопутствующую инфраструктуру надо сделать вовремя. За простой моста по причине невозможности осуществлять контроль будут отвечать те, кто отвечает за строительство инфраструктуры. Как только мост будет введен в эксплуатацию, наступает ответственность этих лиц, которые должны проработать с таможней, пограничными службами схему временной эксплуатации моста и контроля за перевозками", - отметил Трутнев.

Готовность самого моста, длина которого составит 2,2 километра (309 метров - на российской стороне), составляет 83,3%. Так, на 93,4% готова мостовая часть, завершены работу по устройству четырех мостов.

"Монтаж безбалластного мостового полотна закончен, остались работы по укреплению опор. Материал готов, люди готовы, ждем, когда сойдет паводок. Подъем был 3,5 метра по сравнению со среднестатистическим сезоном. Всего на объекте 89 единиц техники, 380 человек. В конце августа строительство моста будет завершено", - заверил председатель совета директоров СК "Мост" Руслан Байсаров.

"Несмотря на пандемию, удалось продолжить стройку. Скоро пройдет первый состав. Этот проект будет важен развития для российско-китайского сотрудничества после выхода из пандемии. Он должен внести свой вклад в доведение ежегодного товарооборота между нашими странами до 200 млрд долларов в год", - добавил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Планируется, что на первом этапе грузооборот через мост составит 5,2 млн тонн в год. После реконструкции железнодорожного участка Биробиджан - Ленинск, грузооборот возрастет до 20 млн тонн в год.