В Биробиджане завели дело на чиновника после гибели детей в карьере

Следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО возбудило уголовное дело о халатности в отношении заместителя главы управления по делам ГО и ЧС администрации Биробиджана. Поводом стала гибель двух девочек в заброшенном карьере, расположенном в черте города.

Как уже писала "РГ", трагедия произошла 27 июня. Две девочки 13 и 14 лет прогуливались по берегу водоема. Одна из них решила зайти в воду, при этом поскользнулась и пропала из виду. Вторая бросилась подруге на помощь, но тоже утонула. Позже выяснилось, что дно карьера имеет резкий уклон и купаться здесь опасно.

Следователи полагают, что должностное лицо ненадлежащим образом исполняло свои служебные обязанности. Мужчина не следил за тем, чтобы вблизи карьера были установлены запрещающие таблички, не проводил разъяснительную работу с детьми и их родителями об опасности прогулок у водоема, не контролировал нахождение людей на берегу.

"В результате преступной халатности должностного лица при купании в отсутствие взрослых в водоеме погибли двое малолетних детей", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Чиновнику уже предъявлено обвинение. Суд избрал для него меру пресечения в виде запрета определенных действий. Мэра Биробиджана обязали обезопасить территорию вокруг водоема.