В Якутии собрали яйца краснокнижных стерхов для Окского заповедника

В арктическом Аллаиховском районе Якутии прошла экспедиция по сбору яиц краснокнижных стерхов. Это необходимо для возобновления популяции белых журавлей в питомнике Окского заповедника.

До этого подобная экспедиция проводилась 40 лет назад. Нынешнюю планировалось проводить в течение четырех лет, начиная с 2020-го, однако планам помешала пандемия, поэтому первый выезд состоялся лишь в этом году.

По словам руководителя национального парка "Кыталык" (в переводе с якутского - "Стерх") Саргыланы Михайловой, планировалось собрать десять яиц, но в итоге ограничились тремя. Их уже доставили в Окский заповедник.

"По сообщению наших коллег, все три яйца были благополучно доставлены в питомник в инкубационных ящиках, из двух яиц уже вылупились птенцы", - цитирует ТАСС руководителя нацпарка.

Стерхи занесены в Красную книгу России, в список Международного союза охраны природы и в конвенцию по международной торговле животными СИТЕС. Эти птицы гнездятся только на территории России и образуют две разрозненные популяции - западносибирскую (обскую) и восточносибирскую (якутскую).

По оценкам специалистов, на территории парка "Кыталык" находятся основные гнездовья не менее 70 процентов всех стерхов Якутии. А вот что касается западносибирской популяции, она практически исчезла, и сейчас экологи воссоздают ее в Окском заповеднике.

Как пояснила Саргылана Михайлова, в питомнике этого заповедника у маточного поголовья птиц отмечают старение и снижение генетического разнообразия. Поэтому и потребовалось помощь из Якутии.

Михайлова рассказала, что по одному яйцу брали только из кладок, где были отложены два.

- Обычно самка стерха откладывает два яйца, причем из двух птенцов ввиду видовой агрессии выживает в большинстве случаев наиболее крупный, - уточнила она.

Проект реализуется нацпарком "Кыталык" совместно с питомником редких видов журавлей Окского государственного природного биосферного заповедника, Институтом биологических проблем криолитозоны СО РАН и Всероссийским научно-исследовательским институтом охраны окружающей среды.