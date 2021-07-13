В индийском правительстве создали новое министерство

Правительство Нарендры Моди создало министерство кооперации с целью укрепления кооперативного движения в стране.

На фоне информации о массовых перестановках в кабинете министров правительственные источники сообщили, что новое министерство сформировано для реализации концепции "сахкар се самриддхи" (через сотрудничество к процветанию).

Это министерство обеспечит особую административную, правовую и политическую основу для укрепления кооперативного движения в стране. По словам источников, новое ведомство поможет усилить кооперативы как истинное народное движение, охватывающее широкие слои населения.

В стране очень востребована модель экономического развития, основанная на кооперации, где каждый член коллектива работает с чувством ответственности. Министерство будет работать над оптимизацией процессов для "облегчения ведения бизнеса" для кооперативов и созданием возможностей для развития межрегиональных кооперативов, ведущих деятельность сразу в нескольких штатах и союзных территориях.

Центральное правительство Индии продемонстрировало свою глубокую приверженность партнерству, развивающемуся на основе общинной организации.

Создание отдельного министерства также соответствует заявлению, сделанному министром финансов при представлении Союзного бюджета.