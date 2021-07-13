В Приморье раскрыли мошенничество при поставке продуктов в школы

В Приморье главу компании, которая с 2019 года поставляла продукты в государственные и муниципальные учреждения, в том числе школы, заподозрили в хищении бюджетных средств, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Предполагается, что, разработав преступную схему по хищению бюджетных денег, директор организовал поставку продуктов с истекшими сроками хранения, ложными данными в сопроводительных документах. Он уже дал признательные показания по трем фактам при исполнении госконтрактов на сумму свыше трех миллионов рублей.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела о мошенничестве в крупном и особо крупном размере.

Расследование продолжается.