Военная авиация тушит пожары в Якутии

Во вторник на совещании в минобороны глава ведомства Сергей Шойгу рассказал, как военные выполняют поручение президента страны - участвуют в ликвидации очагов возгорания в Якутии. Там из-за аномальной жары резко обострилась пожароопасная обстановка.

По словам Шойгу, армейская авиация уже выполнила почти четыре десятка рейсов в охваченные пламенем районы республики. "Кроме того, с целью наращивания группировки в Якутию направлены самолеты Ил-76, оборудованные специальными выливными приборами. Они уже приступили к тушению пожаров", - добавил министр обороны.

Старший оперативной группы по ликвидации природного бедствия на территории республики Владимир Кравченко доложил, что в состав авиагруппировки входят четыре Ми-8 и четыре перебазированных вчера в Якутию Ил-76 с водосливными устройствами. "Два самолета в настоящее время в работе. Выполнено 87 сбросов воды, перевезено 156 человек пожарных команд и 24,5 тонны грузов", - проинформировал генерал.

Еще одна серьезная проблема, справляться с которой властям и работникам здравоохранения помогают военные, - борьба с коронавирусом. Шойгу напомнил, что в период пандемии минобороны построило 30 многофункциональных медицинских центров, 10 из них - для субъектов РФ. Кроме того, в 70 военно-медицинских организациях для лечения гражданских пациентов военные развернули более 1,3 тысячи койко-мест. В интересах республик, краев и областей дополнительно выделили более 350 коек.

Министр сообщил, что для лечения инфицированных коронавирусом ведомство передало в больницы и клиники 60,5 тонны кислорода. Его производят специальные станции, обслуживающие полеты военной авиации. А когда было принято решение производить в ВКС кислород и для медицинских нужд (в нем нуждаются тяжело больные COVID-19), этот вопрос армейское руководство взяло под особый контроль.

Минобороны построило 30 многофункциональных медицинских центров, 10 из них - для субъектов РФ

"В соответствии с моим решением с 16 июня в парке "Патриот" функционирует временный инфекционный госпиталь. К работе привлечено 600 военных специалистов, медиков. Оказана помощь более тысячи человек", - рассказал Шойгу.

Опять же по его указанию мобильный госпиталь из подмосковного гарнизона Алабино направили в Тульскую область. С 11 июля в Туле действует пункт вакцинации, к работе которого привлечены военные медики. В республиках Коми и Хакасия с 5 июля тоже трудятся армейские медицинские специалисты. В Коми генералы командировали 47 человек, в том числе 11 докторов. В Хакасию - шесть врачей.