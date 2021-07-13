Предложен проект строительства в Оренбургской области самого большого в России завода по переработке масличных культур

В конце июня текущего года группа компаний "НМЖК" направила в минэкономразвития Оренбургской области заявку на включение своего нового инвестпроекта на 23,4 млрд рублей в реестр приоритетных инвестиционных проектов региона. Проект включает в себя строительство самого большого в России завода по переработке масличных культур и производству растительного масла, майонезов и соусов. О перспективах и сложностях проекта и о развитии в Оренбургской области интегрированного производственно-логистического кластера Сорочинск-Бузулук - в предлагаемом ниже интервью генерального директора ГК "НМЖК" Алексея Масленникова.

Алексей Сергеевич, что за огромный завод вы собираетесь построить в Оренбургской области?

Алексей Масленников: Новый проект - это часть нашей инвестиционной программы развития масложирового комплекса в Оренбургской области. С 2012 года мы создаем интегрированный производственно-логистический кластер Сорочинск-Бузулук, в который уже вложили более 10 млрд рублей. Сейчас планируем построить маслоэкстракционный завод по переработке подсолнечника, рапса, сои, льна и других масличных культур. Будем перерабатывать до 1 млн тонн сырья в год и производить 450 тысяч тонн растительного масла, 390 тонн кормовых продуктов для сельскохозяйственных животных и птицы, до 2 тыс. тонн лецитина. Более того, построим линии для производства фасованного масла и соусов - рассчитываем выпускать ежегодно 125 тысяч тонн бутилированного растительного масла, 80 тысяч тонн майонезов и соусов. Для того, чтобы было где хранить сырье для комплекса, построим элеватор на 120 тысяч тонн подсолнечника.

Проект у нас в высокой степени готовности. Инвестиции в проект составят 23,4 млрд рублей. Комплекс будет самым большим в России, планируем завершить строительство обеих очередей к 2025 году.

Когда вы готовы приступить к осуществлению проекта?

Алексей Масленников: Уже осенью этого года - как только региональные власти дадут нам зеленый свет. Мы уже подобрали поставщиков технологического оборудования, подготовили бизнес-план и технологическую часть проектной документации. К первому кварталу 2023 года можем запустить первую очередь маслоэкстракционного завода, а в 2025 году - вторую. И тогда уже завод выйдет на полную мощность, что предполагает запуск цехов рафинации масла, фасовки растительного масла, производства майонезов и соусов.

Наша компания присутствует в регионе уже много лет, с 2003 года работали на Оренбургском маслоэкстракционном заводе. Это было технологически устаревшее производство, которое к тому же находилось в центре города. Чтобы решить экологические проблемы и нарастить производственные мощности, в 2015 году мы ввели в эксплуатацию Сорочинский маслоэкстракционный завод, на котором можно перерабатывать 540 000 тонн семян подсолнечника в год. Следующий логичный этап развития компании в регионе - проект в Бузулуке.

На протяжении более пяти лет мы последовательно реализовывали партнерские программы с местными сельхозпроизводителями, авансировали фермеров, инвестировали в контрактное производство качественного посевного материала, формировали долгосрочные отношения с фермерами и в итоге создали под наш проект солидную сырьевую базу. В результате Оренбургская область вышла в лидеры в России по производству высокоолеинового масла. Сегодня в нашей программе производства высокоолеинового подсолнечника участвуют более 200 фермерских хозяйств вокруг Бузулука.

Почему вы выбрали в качестве площадки Бузулук?

Алексей Масленников: Это уникальное место для развития ГК "НМЖК" в Оренбургской области, самый центр производства подсолнечника в регионе - в среднем в радиусе 150 километров от Бузулука его производится 700 тыс. тонн в год. С другой стороны, Бузулук расположен стратегически близко к Самарской области. Это позволит значительно снизить логистические затраты на доставку сырья и перерабатывать не только весь подсолнечник Оренбургской области, но и сырье из ближайших соседних регионов. Бузулук - это единственная площадка с сочетанием таких характеристик в Оренбуржье и одна из немногих в Южном Предуралье.

Отмечу также, что наш проект предусматривает переработку не только подсолнечника, но и других масличных культур - рапса, сои, льна. Устойчивый спрос на эти культуры стимулирует их производство хозяйствами региона, что благоприятно отразится на общей доходности сельхозпроизводства. Данные культуры являются хорошей альтернативой подсолнечнику в севообороте, который нельзя высевать на одном поле чаще чем раз в четыре года.

Кроме того, в Бузулуке есть все необходимые инфраструктурные возможности и условия для промышленного развития. В советское время там работало несколько крупных предприятий, для которых была создана мощная инфраструктура - энергоснабжение, газоснабжение, водоснабжение. Впоследствии эти предприятия закрылись и более 3000 человек остались без работы. Промышленный потенциал города не используется в полную силу. Конечно, инфраструктура нуждается в модернизации, и мы этим займемся. Но само ее наличие позволит существенно сократить сроки строительства.

Еще одна уникальная для Оренбургской области особенность города Бузулука - обеспечение водными ресурсами и очистными сооружениями. Это крайне важно и является определяющим условием для производств высокотехнологичных масложировых продуктов. Отмечу также, в городе развита сфера среднего, средне-специального и высшего образования, что создает хорошую основу для подготовки и обучения высококвалифицированного персонала. Мы планируем построить высокотехнологичное производство с инновационной составляющей. Для него нужны профессиональные, а в ряде случаев, уникальные специалисты, которых в сельских населенных пунктах вырастить и удержать практически невозможно.

Дополнительно с учетом накопленного опыта и хороших практических результатов компании по развитию собственных производственных систем мы планируем создать в Бузулуке в сотрудничестве с федеральным и региональным Центрами компетенций центр повышения производительности в области пищевой промышленности, обучение в котором смогут проходить сотрудники предприятий Оренбургской области.

Буквально месяц назад, во время Петербургского международного экономического форума одна из ростовских компаний достаточно громко заявила о намерении построить подобное предприятие в Бузулуке. Как это вяжется с планами строительства вами нового завода на том же месте?

Алексей Масленников: Насколько нам известно, между правительством области и ростовской компанией был подписан только меморандум о намерениях, т.е. это больше про целеполагание. По нашей информации, пока еще даже не подана формальная заявка на проект, как того требует предусмотренная законодательством процедура. Так что мы ждем, когда коллеги подадут свою заявку, и рассчитываем, что правительство будет рассматривать обе заявки на конкурентной основе. Мы не знаем, какой механизм выберет правительство области - будет ли это решаться на заседании инвестиционного совета или через торги. Думаем, что наш проект обладает конкурентными преимуществами - у нас есть опыт успешной реализации крупных проектов в регионе, сырьевая база, и мы можем внести больший вклад в экономику не только Оренбургской области, но и всего ПФО. Считаю, что это абсолютно нормальная, рабочая ситуация и конкуренция за площадку лишь доказывает, что Бузулук - идеальное место для строительства подобного производства.

Какой будет объем налоговых отчислений от вашего проекта в бюджет региона?

Алексей Масленников: После выхода комплекса на проектную мощность годовой объем выпуска продукции составит более 27 млрд рублей. Это позволит отчислять в бюджеты и фонды около 2 млрд рублей. Таким образом, реализация нашего проекта позволит более чем в три раза увеличить налоговые поступления от масложирового сектора региона.

После выхода комплекса на проектную мощность годовой объем выпуска продукции составит более 27 млрд рублей. Это позволит отчислять в бюджеты и фонды около 2 млрд рублей

Также отмечу, что строительство комплекса позволит создать 521 новых высокопроизводительных рабочих мест с уровнем оплаты выше среднего по отрасли. И это не считая рабочих мест в смежных отраслях, таких как авто- и железнодорожный транспорт, сельхозпроизводство, элеваторы и так далее. Рабочим и служащим будут предоставлены улучшенные и безопасные условия труда, обеспечена социальная защищенность сотрудников. А кроме того, мы планируем организовать обучение новым технологиям по производству высококачественной продукции. Хотим привлечь к сотрудничеству специализированные средние и высшие учебные заведения Оренбургской области.

Отмечу, что наш проект соответствует целям и задачам, установленным "Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2025 годы". Перерабатывающий кластер в Бузулуке станет крупным и стабильным потребителем не только пищевых ингредиентов, но и упаковки, запчастей и материалов, производимых в Оренбургской области. Это, несомненно, даст толчок для развития таких производств в регионе.

Думали ли вы о том, чтобы производить продукцию на экспорт? Какие направления считаете наиболее перспективными?

Алексей Масленников: Да, более половины объемов продукции нового комплекса будут экспортироваться. Важно, что это не только сырое масло и шрот, но и высокомаржинальные продукты последующих переделов: высокоолеиновое масло, майонезы, соусы, фасованное масло.

Здесь отмечу еще одну особенность Бузулука для развития экспорта - возможность станции отгружать продукцию контейнерами, что принципиально важно для экспорта высокоолеинового масла, майонезов и соусов. Мы рассчитываем продавать продукцию в Китай, Германию, Данию, страны Балтии, Средней и Центральной Азии. По нашим подсчетам, реализация проекта в Бузулуке может нарастить экспорт масложировой продукции за рубеж более чем на 300 млн долларов США. Это в разы больше, чем масложировой экспорт из Оренбургской области в настоящее время. Мы рассчитываем, что будем реализовывать на экспорт около 510 тыс. тонн продукции ежегодно.