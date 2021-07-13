В Пензе снесли единственный в Европе деревянный планетарий

Здание в пензенском парке им. Белинского было построено в 1928 году. В годы войны здесь размещалась метеослужба, а с 1954-го действовал планетарий. В 2010 году ветхое строение было закрыто. О реконструкции уникального объекта заговорили в 2016-м, когда вопрос о дальнейшей судьбе пензенского планетария прозвучал в ходе "Прямой линии" президента России.

Реконструкция объекта была начата в этом году в рамках нацпроекта "Культура". На работы по возвращению исторического облика объекта выделили 350 миллионов рублей. Однако вместо обновления строение было полностью демонтировано.

Члены регионального отделения ВООПИК назвали такие методы реставрации вандальными: по их мнению, конструкция требовала лишь локальной замены. Эти выводы поддержала зампредседателя Росрегионреставрации Татьяна Черняева. По словам активистов, заявление в правоохранительные органы было подано еще 9 июля.

"Несколько дней назад нам поступило заявление от нескольких реставраторов, которое они попросили направить в прокуратуру. Вечером 10 июля мы направили его для ознакомления врио председателя Комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры А. Понякину, - отметили в отделении. - На тот момент были демонтированы только башенки. Планетарий можно было спасти. Мер не было принято".

Известие о сносе памятника культуры вызвало волну возмущенных комментариев жителей Пензы в социальных сетях. Специалисты Центра управления регионом (ЦУР) обратились за разъяснениями к врио председателя областного комитета по охране памятников истории и культуры Александру Понякину. Он заявил, что снос объекта предусмотрен проектом реконструкции. Планетарий восстановят, при этом новая конструкция будет аналогична старой, но ее основу составят более безопасные и надежные материалы. Сдача объекта планируется в сентябре 2023 года.

- Заказчиком выступило областное управление капитального строительства. Ведутся подготовительные работы, убираются аварийные конструкции. Никаких нарушений законодательства - как градостроительного, так и об охране объектов культурного наследия - не имеется, - констатировал Понякин.