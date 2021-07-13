В Самарской области умерла фельдшер после ДТП со "скорой"

Фельдшер, пострадавшая в ДТП со "скорой" в Самарской области, скончалась. Об этом сообщила Кинель-Черкасская районная больница на своей странице в соцсети.

"Надежда Ивановна проработала в нашем лечебном учреждении в должности фельдшера скорой медицинской помощи 36 лет", - отметили в медучреждении.

Авария с "КамАЗом" произошла 27 июня в Отрадном. Водитель "скорой" погиб, еще шесть человек, в том числе фельдшер, пострадали.

Руководство больницы выразило соболезнования родным и близким скончавшегося медработника.