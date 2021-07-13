В Саратове тренер уволилась после видео со шпагатом девочки в поезде

Тренер спортшколы "Олимпик" уволилась по собственному желанию после появившегося в соцсетях резонансного видео.

На кадрах было видно, что женщина заставляла своих подопечных садиться на шпагат на верхней полке поезда. Видео было снято в поезде "Адлер - Челябинск".

Очевидцы утверждали, что женщина в тот момент была пьяной. После придания огласки ситуации тренер ушла на больничный.

Как сообщила администрация Балаковского муниципального района на своей страничке в соцсети, служебное расследование прекращено в связи с увольнением тренера.