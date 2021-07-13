Депутаты проконтролируют дорожный ремонт в Новосибирске

Депутаты областного Законодательного собрания Новосибирской области объявили о старте проекта "Дорожный контроль". Его цель - добиться эффективного использования дополнительных средств, которые были выделены решением регионального парламента на дорожный ремонт в областном центре.

О содержании проекта рассказал на брифинге в заксобрании его первый вице-спикер Андрей Панферов. Он напомнил, что на сессии 8 июля депутаты одобрили выделение Новосибирску дополнительных 278 миллионов рублей из регионального бюджета на дорожный ремонт. Это стало ответом на многочисленные обращения горожан по поводу качества дорог.

- Мы хотим посмотреть, насколько эффективно осуществляется управление в мэрии, насколько быстро и качественно будут отремонтированы дороги, чтобы выделить следующие транши для Новосибирска. Ликвидировать дорожную проблему нужно до начала зимы, когда к ней присоединятся гололед, отсутствие разметки, еще более усугубляющие дорожные сложности, - считает Андрей Панферов.

Первый вице-спикер подчеркнул, что дорожная сеть Новосибирска является одним из компонентов его имиджа и влияет на привлечение людей и инвестиций.

Депутат Совета депутатов города Новосибирска Игорь Титаренко добавил, что в настоящее время в транспортном департаменте мэрии Новосибирска нет руководителя и в такой ситуации "контроль не помешает".

- Рабочая группа будет привлекать экспертов самого высокого класса, проводить экспертизы, проверять качество работ на местах, которое должно соответствовать всем нормативам, - рассказал он о предстоящей работе в рамках "Дорожного контроля".

Как пояснил Андрей Панферов, в рабочую группу "Дорожного контроля" войдут восемь человек от горсовета Новосибирска и заксобрания. В проверках будут участвовать и депутаты, в округах которых пройдет ремонт. Первый выезд на место состоится уже 15 июля.

В перечень, согласованный региональным минтрансом и департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, вошли 85 объектов. По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства области, заказчиком проведения работ выступает департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. Срок выполнения работ по контрактам - 1 сентября.

Итоги "Дорожного контроля" планируется подвести к моменту формирования бюджета на 2022 год.