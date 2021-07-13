Экономист объяснил интерес промышленников к глобальному потеплению

Совет научно-образовательных центров под председательством вице-премьера России Дмитрия Чернышенко поддержал проект создания в Красноярском крае первого в стране климатического центра. Это межрегиональный НОЦ, которому предстоит работать в целом на Российскую Федерацию и, в частности, на Красноярский край, Хакасию и Туву.

Климатический НОЦ - один из 15 научно-образовательных центров мирового уровня, создаваемых в регионах РФ по поручению президента Владимира Путина. Они должны стать по инициативе власти точкой взаимодействия представителей науки и промышленности, основой для прорыва, в том числе экономического.

Красноярский климатический центр - первый в России. Его связь с экологией более чем объяснима: в регионе есть соответствующие проблемы, и для их ускоренного решения необходимы научные идеи, технологические разработки. А вот какое отношение этот НОЦ имеет к экономике и интересам крупных промышленных компаний - пояснил в комментарии "Российской газете" доктор экономических наук, профессор Российской академии наук Александр Широв.

По его словам, климатическая повестка на фоне глобального потепления влияет на экономику во всем мире. Экология и экономика оказались в тесной связке, и одна из задач науки - предоставить людям, которые принимают решения, больше информации. То есть обеспечить понимание того, как глобальные климатические процессы влияют на экономику.

"Все промышленники (или большая их часть) смотрят на климатическую повестку, как на некую угрозу своему бизнесу, его устойчивости, позиции на мировых рынках. Ясно, что здесь игра может быть не только в "минус", но и в "плюс". Поэтому задача научно-образовательного центра - понять, какие плюсы можно получить, реализуя эту климатическую повестку", - рассказал Александр Широв.

Задача, по словам экономиста, заключается в том, чтобы повернуть возможную климатическую угрозу, превратив риски в фактор, который будет способствовать экономическому развитию.