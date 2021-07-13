Как в Новосибирской области сдерживают стоимость стройматериалов

Губернатор Андрей Травников поручил министерству экономического развития Новосибирской области рассмотреть возможность оказания господдержки предприятию "Промышленное партнерство Сибирь-Профиль".

Как отметили в пресс-службе областного правительства, производитель деревянных строительных конструкций - не только точка роста экономики Тогучинского района, но и пример ответственного ведения бизнеса.

В ходе рабочей поездки в Тогучинский район глава региона ознакомился с работой предприятия. На встрече с руководством шла речь о серии мероприятий, призванных сдержать рост цен на строительные материалы. По оценке специалистов, стоимость стройматериалов значительно выросла за последний год.

В планах "Сибирь-Профиль" - выпуск собственного деревянного бруска для каркаса, применяемого при производстве продукции. Также решено приобрести специальные котлы, которые будут работать на отходах производства и отапливать цеха, и перейти на отечественные комплектующие. Все это позволит снизить себестоимость выпускаемой продукции и сохранить конкурентоспособность. Например, цены на двери эконом-класса для застройщиков из Новосибирской области не изменились, несмотря на общее удорожание. Предприятие держит их низкими, выигрывая на объеме поставок.

Таким образом, как было особо отмечено на встрече, производители и застройщики региона поддерживают друг друга в непростых условиях современного рынка.

Господдержка, которую может получить предприятие, предусмотрена для реализации инвестиционных проектов.

В текущем году под контролем правительства региона одновременно ведется строительство почти 60 социальных объектов - школ, детских садов, объектов культуры, спорта и здравоохранения. Большинство из них - в рамках нацпроектов. Ответственный подход бизнеса к ценообразованию на строительные материалы во многом способствует своевременному выполнению масштабных инфраструктурных задач, считают в областном правительстве.