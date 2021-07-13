Ученые Сибири нашли способ манипулировать микрочастицами

Сотрудники Института физики Сибирского отделения РАН продемонстрировали формирование из так называемых оптических вихрей световых решеток 3D. Они открывают новые возможности для взаимодействия света с веществом. Например, позволят манипулировать множеством микрочастиц, информирует сегодня Красноярский научный центр СО Российской академии наук.

Результаты исследования ученых из Красноярска опубликовал авторитетный журнал Annalen der Physik. Более того, редколлегия издания разместила иллюстрацию трехмерной световой решетки из работы сибирских авторов на обложку последнего выпуска.

Оптические вихри можно использовать для захвата и перемещения мельчайших объектов - клеток и молекул. Такие особенности вихрей актуальны при создании ряда устройств, в частности, оптических пинцетов следующего поколения, рассказал кандидат физико-математических наук, заместитель директора по научной работе Института физики им. Л. В. Киренского СО РАН Андрей Вьюнышев.