Совет научно-образовательных центров мирового уровня под председательством вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко единогласно поддержал проект создания в Красноярском крае первого на территории России климатического НОЦ. Межрегиональный проект (заявка подана от трех субъектов РФ - Красноярского края, Хакасии и Тувы) представил красноярский губернатор Александр Усс. О предыстории центра, его особенностях и перспективах в условиях глобального потепления - в материале "РГ".

Идея создания климатического научно-образовательного центра обсуждалась в апреле 2021 года на Красноярском экономическом форуме. Затем глава региона Александр Усс доложил о проекте президенту РФ Владимиру Путину.

Основой для появления в Красноярске климатического центра послужил НОЦ "Енисейская Сибирь. Индустрия 4.0", сформированный по поручению губернатора в 2019 году. Этот проект можно считать одним из этапов выполнения президентского поручения: создать в стране к 2024 году минимум 15 НОЦ мирового уровня.

Они должны стать результатом инициативы власти и взаимодействия научного сообщества с индустриальными партнерами. Цель - прорыв в области технологий, актуальных для конкретных регионов, всей России и мира. Создание сети научно-образовательных центров должно вывести Российскую Федерацию в пятерку ведущих стран по исследованиям и разработкам в ключевых областях научно-технологического развития.

Создание полутора десятков НОЦ - важная часть национального проекта "Наука". Десять центров уже работают. На днях завершился отбор третьей пятерки проектов. Один из победителей - проект научно-образовательного центра "Енисейская Сибирь", завяленный Красноярским краем, Тувой и Хакасией. Это первый в России климатический НОЦ.

В числе его задач - разработка новых технологий на стыке интересов экологии и промышленности, решение вопросов глобальной климатической повестки, в том числе регулирование поглощения выбросов углерода, создание карбоновых полигонов для отслеживания выбросов парниковых газов, формирование систем мониторинга промышленных отходов, выбросов и природных пожаров.

Может возникнуть закономерный вопрос: как климатический научно-образовательный центр обеспечит экономический прорыв. Понятно, что красноярский НОЦ имеет непосредственное отношение к экологии. Но к экономике? За пояснениями корреспондент "РГ" обратился к эксперту.

Комментарий

Александр Широв, доктор экономических наук, профессор Российской академии наук:

- Климатическая повестка сегодня влияет на экономику во всем мире - и у нас тоже. Связка между экологией и экономикой - это живая задача, стоящая сейчас перед научной общественностью, потому что людям, которые принимают решения, нужно иметь больше информации, понимать, как глобальные климатические процессы влияют на экономику. Все промышленники (или большая их часть) смотрят на климатическую повестку, как на некоторую угрозу своему бизнесу, его устойчивости, позиции на мировых рынках. Ясно, что здесь игра может быть не только в "минус", но и в "плюс". Поэтому задача научно-образовательного центра - понять, какие плюсы можно получить, реализуя эту климатическую повестку. Понятно, что эти плюсы не только экологические, но и экономические. Задача заключается в том, чтобы повернуть вероятную климатическую угрозу, превратив риски если не в прорыв, то, во всяком случае, в фактор, который будет способствовать экономическому развитию. Разговор именно об этом.

Прямая речь

Максим Румянцев, ректор Сибирского федерального университета:

- Научно-образовательные центры мирового уровня возникают в кооперации с партнерами - промышленными предприятиями. Индустриальные партнеры формулируют задачи, которые нужно решать в интересах социально-экономического благополучия конкретного региона. НОЦ - это место, где создаются условия для прорыва, который был лейтмотивом поручения президента. Проектный офис НОЦ может быть создан на базе СФУ или на базе корпорации развития Енисейской Сибири. Наш НОЦ позиционируется как первый климатический. Это связано с актуальностью экологических проблем, в том числе на фоне угроз человечеству в условиях глобального потепления. Красноярский край уникален географически, потому что практически все климатические зоны России представлены в нашем регионе. Здесь огромные массивы тайги - леса, как главного естественного поглотителя углерода. Есть необходимый научный потенциал. И, может быть, один из главных факторов, - на территории края работают крупнейшие промышленные предприятия, которые, по сути, будут нести потери в связи с теми же климатическими изменениями. Одна из основных задач климатического НОЦ связана с неблагоприятным воздействием промышленности на окружающую среду. Мы должны сделать наши города чище и экологически безопаснее.

Цитата

Александр Усс, губернатор Красноярского края:

- Решение о создании в Красноярске научно-образовательного центра мирового уровня принято. Мы шли к этому довольно долго. Для нас это важно. Именно в Красноярском крае есть предпосылки для создания климатического и экологического научно-образовательного центра. Во-первых, у нас далеко не идеально выглядит ситуация с экологией. Концентрация усилий промышленников и ученых должна обеспечивать ускоренное решение этих проблем. Они уже решаются, но предстоит сделать еще многое. У нас работают крупные промышленные предприятия, которые должны быть более экологичными. Они сегодня достигли уже серьезных подвижек к лучшему - речь идет, в частности, о Сибирской генерирующей компании, "Русском алюминии", Красноярском цементном заводе, компании "Полюс Золото". Но научное обеспечение их усилий, конечно, позволит добиваться гораздо большего. Были и другие предпосылки - это отличная научная школа, которая создана в Сибирском федеральном университете. А также материальная база, служащая предпосылкой для создания так называемых карбоновых полигонов. Уверен, что это решение позволит сделать серьезный рывок и в развитии самого университета и других научных подразделений, которые работают у нас в регионе. Это в значительной степени историческое решение, но от него до практического результата мы должны активно поработать.

Добавим, федеральный проект предусматривает соответствующее бюджетное финансирование. Но предполагается, что на каждый государственный рубль поступит несколько рублей из других источников. По словам ректора Максима Румянцева, речь может идти примерно о 70 миллиардах внебюджетных рублей, причем из федеральной казны предполагается финансирование на уровне семи миллиардов.

Справка

Климатический НОЦ "Енисейская Сибирь" объединит 28 ведущих научно-образовательных и производственных организаций. Уже на первом этапе речь идет о 10 технологических проектах и более чем 40 мероприятиях. Сфера приложения усилий - глобальная климатическая повестка, социальное, экологическое и экономическое развитие Красноярского края, республик Тыва и Хакасия, улучшение инвестиционного климата Енисейской Сибири.

Реализация проектов НОЦ позволит к 2024 году создать более 70 тысяч рабочих мест, обеспечить поступления свыше 500 миллиардов рублей налоговых отчислений, увеличить оборот предприятий малого и среднего бизнеса в 2,5 раза.

Долгосрочная цель - создание в Сибири центра подготовки нового поколения уникальных специалистов, востребованных в России и других странах.