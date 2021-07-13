В Новосибирске стартовал проект "Дорожный контроль"

Об этом рассказал на пресс-конференции заместитель председателя Законодательного собрания региона Новосибирской области Андрей Панферов. По его словам, проект "Дорожный контроль" решает серьезные вопросы в регионах.
- Дороги - это непременный компонент развития экономики, сельских территорий. Без дорог не решаются вопросы скорой помощи, школьных маршрутов, дороги - это вывоз и доставка сельхозпродукции и безопасное передвижение наших граждан. Цель проекта "Дорожный контроль" - закрепить в общественном сознании, что мы строго контролируем ремонт городских дорог. Мы будем проверять эффективность расходования муниципальными чиновниками дополнительных 278 миллионов рублей, выделенных на эти цели, - пояснил Андрей Панферов. Отныне ремонт проезжей части будет контролироваться на всех этапах и широко освещаться в СМИ. - Все это делается, чтобы исключить подобные проблемы в будущем. И мнение жителей Новосибирска, которые первые заявили о проблеме с дорогами, необходимо уважать, - резюмировал он.
Депутат горсовета Игорь Титаренко пояснил журналистам, что все объекты, которые находятся в перечне ремонта дорожного полотна, уже согласованы на всех уровнях.
- Мы понимаем, что там, где есть контроль - там порядок. И этот случай с дорогами не исключение. В этом плане Новосибирск не избалован бюджетными субсидиями. Сейчас в городском департаменте транспорта нет начальника, и непонятно, когда этот вопрос будет решен. Поэтому любой контроль здесь не помешает, - сказал Игорь Титаренко.
Заместитель начальника управления дорожного комплекса регионального Минтранса Виктор Хихлов рассказал, что для проведения дорожных работ уже заключены четыре контракта с тремя подрядами организациями. В этом сезоне будет отремонтировано 85 объектов.
Напомним, также что первый заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков сообщил о том, что область получит дополнительные 600 млн рублей из федерального бюджета на ремонт автодорог.