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13.07.2021 13:20
Рубрика: Власть

В Новосибирске стартовал проект "Дорожный контроль"

Текст: Михаил Сергеев (Новосибирск)
Отныне муниципалитет будет отчитываться за каждый рубль, потраченный из дополнительно выделенных на ремонт дорог средств регионального бюджета. Только так, по мнению экспертов, можно будет повысить качество ремонта магистралей. Напомним, что на приведение в порядок улиц Новосибирска будет направлено почти 300 миллионов рублей.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Об этом рассказал на пресс-конференции заместитель председателя Законодательного собрания региона Новосибирской области Андрей Панферов. По его словам, проект "Дорожный контроль" решает серьезные вопросы в регионах.

Фото: Правительство Новосибирской области
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- Дороги - это непременный компонент развития экономики, сельских территорий. Без дорог не решаются вопросы скорой помощи, школьных маршрутов, дороги - это вывоз и доставка сельхозпродукции и безопасное передвижение наших граждан. Цель проекта "Дорожный контроль" - закрепить в общественном сознании, что мы строго контролируем ремонт городских дорог. Мы будем проверять эффективность расходования муниципальными чиновниками дополнительных 278 миллионов рублей, выделенных на эти цели, - пояснил Андрей Панферов. Отныне ремонт проезжей части будет контролироваться на всех этапах и широко освещаться в СМИ. - Все это делается, чтобы исключить подобные проблемы в будущем. И мнение жителей Новосибирска, которые первые заявили о проблеме с дорогами, необходимо уважать, - резюмировал он.

 Депутат горсовета Игорь Титаренко пояснил журналистам, что все объекты, которые находятся в перечне ремонта дорожного полотна, уже согласованы на всех уровнях.

- Мы понимаем, что там, где есть контроль - там порядок. И этот случай с дорогами не исключение. В этом плане Новосибирск не избалован бюджетными субсидиями. Сейчас в городском департаменте транспорта нет начальника, и непонятно, когда этот вопрос будет решен. Поэтому любой контроль здесь не помешает, - сказал Игорь Титаренко.

 Заместитель начальника управления дорожного комплекса регионального Минтранса Виктор Хихлов рассказал, что для проведения дорожных работ уже заключены четыре контракта с тремя подрядами организациями. В этом сезоне будет отремонтировано 85 объектов.

 Напомним, также что первый заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков сообщил о том, что область получит дополнительные 600 млн рублей из федерального бюджета на ремонт автодорог.

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