В Туве ограничили работу общественного транспорта и отложили свадьбы

В Республике Тыва оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 принял решение ужесточить ограничительные меры в связи с эпидемией. Причина - критическая ситуация с распространением коронавируса.

В указ главы региона внесены соответствующие изменения, сообщает пресс-служба правительства Тувы.

В частности, для посетителей закрывается скульптурный комплекс "Центр Азии". Религиозным концессиям региона предложено призвать верующих отменить массовые обряды с посещением священных мест и ограничить прием в храмах.

Предприятия общепита смогут продавать еду только на вынос. Работа общественного транспорта в выходные дни отменяется. Заключение браков в ЗАГС передвинут на другие сроки.