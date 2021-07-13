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Рубрика: Власть

В Туве ограничили работу общественного транспорта и отложили свадьбы

Текст: Дмитрий Машуков
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

В Республике Тыва оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 принял решение ужесточить ограничительные меры в связи с эпидемией. Причина - критическая ситуация с распространением коронавируса.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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В указ главы региона внесены соответствующие изменения, сообщает пресс-служба правительства Тувы.

В частности, для посетителей закрывается скульптурный комплекс "Центр Азии". Религиозным концессиям региона предложено призвать верующих отменить массовые обряды с посещением священных мест и ограничить прием в храмах.

Предприятия общепита смогут продавать еду только на вынос. Работа общественного транспорта в выходные дни отменяется. Заключение браков в ЗАГС передвинут на другие сроки.

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