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13.07.2021 13:16
Рубрика: Происшествия

Житель Иркутска пригрозил выбросить ребенка с балкона 13 этажа

Текст: Дмитрий Машуков

В Иркутске мужчина угрожает выбросить ребенка с 13 этажа жилого дома. Об этом сообщает региональный главк МВД.

Ребенок выпал из окна многоэтажки в Хабаровске

По данным ведомства, инцидент произошел на улице 1-ая Советская. На парапете одного из балконов дома стоит мужчина с маленьким ребенком на руках. Он угрожает бросить его вниз. Как передает корреспондент РИА Новости, мужчина требует встречи с женой. Ребенок обхватил взрослого руками за шею и громко плачет.

Полиция, соседи и спасатели пытается поговорить с мужчиной, однако он не идет на контакт. Территория рядом с домом оцеплена правоохранителями. По данным МВД, он стоит на парапете уже больше часа. Предварительная причина его действия - проблемы в семье.

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