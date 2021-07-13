В Ставропольском крае после аварии с БТР пострадали четыре человека

После столкновения БТР с маршрутной "ГАЗелью" в Предгорном районе Ставрополья четыре человека попали в больницы. Об этом сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

- В результате столкновения двух автомобилей, в числе которых ГАЗель, двое погибли, четверо госпитализированы в медицинское учреждение, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

В прокуратуре также начали проверку по факту ДТП. Специалисты ведомства дадут оценку соблюдению требований федерального законодательства.

Как сообщалось ранее, утром 13 июля рядом с хутором Тамбукан в Предгорном районе Ставрополья столкнулись бронетранспортер и пассажирский микроавтобус. Два человека погибли.