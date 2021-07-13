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13.07.2021 15:45

Зачем на юге России начали массово растить таежную голубику

Текст: Анна Юркова (Ставропольский край)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 155(8506)
В Кочубеевском районе Ставропольского края появились плантации таежной ягоды: в прошлом году на площади в один гектар было высажено более трех тысяч саженцев различных сортов голубики - от ранних до поздних.
Срывают спелые плоды в одно касание, чтобы не стереть жемчужный налет на кожице. Фото: Егор Еремов/РИА Новости Срывают спелые плоды в одно касание, чтобы не стереть жемчужный налет на кожице. Фото: Егор Еремов/РИА Новости
Срывают спелые плоды в одно касание, чтобы не стереть жемчужный налет на кожице. Фото: Егор Еремов/РИА Новости

На эксперимент решился фермер Александр Фролов, получивший в 2019 году грант на три миллиона рублей в рамках государственной программы "Агростартап". Голубика содержит множество полезных веществ и является отличным природным энергетиком, поэтому очень популярна у российских потребителей. Однако степной чернозем юга страны растению не подходит, и приходится дополнительно вкладывать средства в создание для него специальных условий.

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- Признаюсь, я немного скептически отношусь к утверждению, что та или иная культура не подходит региону, - говорит фермер Александр Фролов. - В нашем крае при желании можно выращивать и фейхоа, и инжир. Просто нужен грамотный подход. Климат для голубики в крае подходящий, проблема только с почвой. В регионе она слабощелочная, а этой культуре нужна кислая среда. Точнее, кислотность необходима микоризообразующим грибам, которые помогают голубике усваивать полезные вещества. Мы создали все требуемые условия: вырыли траншею, засыпали торф и подпитываем кусты кислотными растворами. Этот проект я бы реализовал в любом случае, так как сейчас на голубику высокий спрос. Средства гранта позволили проект масштабировать. В будущем планирую увеличить плантацию до двух гектаров.

И все же усилий было приложено немало, чтобы в общем неприхотливая ягода, выдерживающая морозы тундры, прижилась на ставропольской земле. На средства гранта фермер приобрел шпалеру, капельную ленту, трактор. Рассаду привез из краснодарского питомника. Каждый куст высажен в изолированную пленкой лунку, заполненную оптимальным субстратом - кислым торфом, смешанным с хвойными опилками. Опилки подсыпают ежегодно, так как под действием минеральных удобрений они постепенно превращаются в торф, который на рынке стоит в шесть раз дороже самих опилок.

- Здесь важно еще разбираться в химии, - продолжает Александр. - Голубика очень любит влагу, но полив может стать губительным, если вода жесткая. Насыщенная хлоридами жидкость вызывает осадки на корневой системе, питание прекращается, куст сбрасывает листья и погибает.

Усилий было приложено немало, чтобы неприхотливая ягода, выдерживающая морозы тундры, прижилась на ставропольской земле

Цвести голубика начинает в конце апреля, а уже в середине июня можно собирать первый урожай. Сейчас на плантации Фролова идет сбор более сладких сортов - "дюк" и "блюкроп". Причем срывают спелые плоды в одно касание, чтобы не стереть жемчужный налет на кожице. Оказывается, именно в нем сконцентрированы самые полезные вещества. Уже собрано более 400 килограммов голубики, а к концу сезона на ферме планируют получить около одной тонны. По-настоящему рекордные урожаи пойдут через несколько лет, когда за сезон куст будет давать до трех килограммов ягод.

Фото: iStock
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- Так как плоды нежные, в течение получаса их нужно отправлять в холодильник, - поясняет Фролов. - Оборудование у нас есть, но пока мы им пользуемся мало. В перспективе обязательно установим большую камеру с системой быстрой заморозки, чтобы увеличить срок хранения. Среди наших покупателей частных лиц не так много, в основном приезжают оптовики, готовые забрать сразу 200 килограммов, но пока мы не в состоянии поставлять такие объемы. Вообще в ближайшее время на эту ягоду спрос будет только расти, а также число фермеров, желающих заниматься этой культурой.

Сейчас на внутренний рынок голубику привозят из Белоруссии, Польши и Украины. Цена на нее порой доходит до 1,5 тысячи рублей за килограмм, из-за этого большинство покупателей не могут позволить себе взять лоток домой на пробу, что уж говорить о приготовлении варенья. Да и культура эта на юге сравнительно новая, да и еще воспринимается как экзотическая. По словам Александра Фролова, реальная стоимость килограмма ягоды - 500 рублей, он продает за 800, без проблем выдерживая конкуренцию с зарубежными поставщиками. Однако, как только голубику начнут выращивать в промышленных масштабах, она сравняется по цене с клубникой и малиной.

Мнение

Игорь Муханин, президент Ассоциации садоводов России:

- Особых сложностей при выращивании голубики в нехарактерных климатических зонах нет. Для нее достаточно завезти торф и создать систему орошения. Первичные расходы можно компенсировать за счет получения сельскохозяйственного гранта. У нас под Мичуринском плантация голубики дает отличный урожай, причем ягоды более сочные и спелые, чем привозные. В целом именно эта культура наряду с малиной и земляникой самая рентабельная, и ее нужно выращивать. Для крупных хозяйств масштаб неподходящий, хотя и они начали закладывать плантации той же земляники и малины, потому что цена на них в сезон стабильно высокая - 250-350 рублей за килограмм. И голубику тоже начнут выращивать - сейчас каждый пятый-шестой проект связан с ней. А в Кабардино-Балкарии в прошлом году аграрии засадили более 50 гектаров голубикой и прекрасно справляются с ее возделыванием.

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