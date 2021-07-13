На Ставрополье два человека погибли при столкновении БТР с маршруткой

Рядом с хутором Тамбукан возле одноименного озера в Предгорном районе Ставропольского края утром 13 июля произошло ДТП с участием бронетранспортера и пассажирской "ГАЗели". Как сообщил "РГ" источник в экстренных службах региона, в результате столкновения погибли два человека, находившиеся в маршрутке.

- По предварительной информации, ДТП произошло на грунтовой дороге возле хутора Тамбукан на границе с Кабардино-Балкарией. БТР двигался в составе колонны техники, выезжавшей с полигона. Два человека погибли, еще несколько пассажиров пострадали, сейчас их осматривают врачи. Среди пострадавших трое детей, - отметил источник.

На месте столкновения бронетранспортера с пассажирским микроавтобусом сейчас работают сотрудники Военной автоинспекции и Госавтоинспекции, степень вины участников происшествия устанавливается.