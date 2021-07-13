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13.07.2021 09:17
Рубрика: Происшествия

На Ставрополье два человека погибли при столкновении БТР с маршруткой

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

Рядом с хутором Тамбукан возле одноименного озера в Предгорном районе Ставропольского края утром 13 июля произошло ДТП с участием бронетранспортера и пассажирской "ГАЗели". Как сообщил "РГ" источник в экстренных службах региона, в результате столкновения погибли два человека, находившиеся в маршрутке.

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- По предварительной информации, ДТП произошло на грунтовой дороге возле хутора Тамбукан на границе с Кабардино-Балкарией. БТР двигался в составе колонны техники, выезжавшей с полигона. Два человека погибли, еще несколько пассажиров пострадали, сейчас их осматривают врачи. Среди пострадавших трое детей, - отметил источник.

На месте столкновения бронетранспортера с пассажирским микроавтобусом сейчас работают сотрудники Военной автоинспекции и Госавтоинспекции, степень вины участников происшествия устанавливается.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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