В Северной Осетии наладили выпуск мебели премиального класса

В республике заработала новая мебельная фабрика, где могут выпускать 150 кухонных гарнитуров премиального класса в год. А начиналось все со столярной мастерской, в которой трудились всего три человека, включая директора. За шесть лет она выросла до полноценного промышленного предприятия.

- Проект начинался в 2014 году, как раз обвалился курс рубля, и два моих дела в одночасье стали убыточными, - рассказывает директор компании Тимур Губаев. - Стал искать выход из ситуации. И тут подвернулась возможность купить лес, чтобы затем перепродать его. Но все оказалось не так просто. Выяснилось, что из него лучше что-то изготовить и уже потом продавать. Иначе прогоришь. Поэтому организовал небольшую столярную мастерскую. В ней трудились я, мой друг и еще один наемный работник. Тогда это представлялось исключительно временным проектом, только чтобы выжить, не более. Мыслей о мебельной фабрике не было и в помине.

По словам Тимура Губаева, полгода он сам стоял за верстаком и делал мебель, ездил на замеры, а вечерами составлял финансовую документацию. И дело пошло, спрос был приличный, и проект стал приносить прибыль. Бизнесмен старался не задирать цены и работать на совесть, в итоге мебель из его мастерской оказалась конкурентоспособной на рынке.

За шесть лет число сотрудников столярного цеха увеличилось с трех до 70, а производство выросло многократно. Однако это по-прежнему была кустарная мастерская, а не современное предприятие, хотя и с хорошим потенциалом. Оставалось его реализовать.

- В прошлом году мы приняли активное участие в программе аудита Фонда поддержки предпринимательства, - продолжает Тимур Губаев. - И быстро обнаружили проблему несоответствия нашей площадки техническому оснащению. Другой проблемой стала нехватка квалифицированных специалистов. Мы выбрали программу модернизации предприятия и вместе с экспертами фонда объездили массу фабрик в центральной полосе России. Встречались с директорами, разговаривали с экономистами и экспертами. Потом сотрудники центра "Мой бизнес" подготовили аналитику по оборудованию, необходимому для развития такого предприятия, как у нас. И в феврале нынешнего года мы закупили новые станки по лизинговой программе. Собственные вложения составили девять миллионов рублей, привлеченные по лизингу - порядка 11 миллионов. Из мастерской мы сразу превратились в современную мебельную фабрику и теперь можем выпускать то, о чем раньше и мечтать не могли.

Мы закупили новые станки по лизинговой программе, и мастерская сразу превратилась в современную мебельную фабрику. Так что теперь можем выпускать то, о чем раньше и мечтать не могли

Предприятие переехало на новую производственную площадку площадью три тысячи квадратных метров. Однако до сих пор не удалось решить кадровую проблему. По словам Тимура Губаева, лишь 15 процентов работников фабрики имеет профессиональное образование в данной сфере. Остальных приходится обучать прямо в цехах.

- Недавно я встречался с врио главы республики Сергеем Меняйло, - добавил Тимур Губаев. - Один из вопросов, который обсуждался с предпринимателя-ми, - возрождение в Северной Осетии профтехучилищ. Наша мебельная фабрика готова активно помогать. Для нас это не такие большие затраты, но в результате мы получим сотрудников нужных специальностей.

Тем временем у фабрики уже появились дилерские пункты в Грозном и Краснодаре. На предприятии планируют сосредоточиться на выпуске кухонных гарнитуров, диванов, кроватей, гардеробных, шкафов. Ожидается, что в скором времени фабрика сможет выйти на оборот в 10-15 миллионов рублей в месяц.