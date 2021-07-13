АВТОТОР начал масштабную модернизацию окрасочного производства

На калининградском автомобилестроительном заводе АВТОТОР начинается масштабная модернизация окрасочного производства. Работы пройдут в период с 17 июля по 4 сентября 2021 года.

По итогам модернизации производительность окрасочного производства вырастет на 20 процентов - с 10 до 12 кузовов в час. Фото: Пресс-служба АВТОТОР

Модернизация предусматривает полную остановку окрасочного и сварочного производств. В это время будет вестись лишь сварка опытных кузовов для наладки и тестирования нового оборудования. Персонал, который не предполагается задействовать в работах, будет направлен в плановый отпуск.

Реконструкцию окрасочного производства АВТОТОР выполняет компания Dürr (Германия) и ее подрядчики, имеющие значительный опыт аналогичной деятельности на других автомобилестроительных предприятиях России. Общая стоимость работ - порядка шести миллионов евро.

Как подчеркнул директор Инжинирингового центра АВТОТОР Александр Зайцев, по итогам модернизации запланировано увеличение производительности окрасочного производства на 20 процентов - с 10 до 12 кузовов в час.

- Реконструкция состоит из трех крупных этапов, - пояснил Александр Зайцев. - Во-первых, это модернизация аппарата подготовки поверхностей - линии нанесения катофорезного грунта. Во-вторых, модернизация сушильных камер, длина которых будет увеличена для обеспечения роста производительности выпуска окрашенных кузовов. В-третьих, это замена действующих вариороботов на более современное оборудование, обладающее большей надежностью и производительностью. Имеющиеся сейчас роботы не позволяют обеспечить выпуск требуемого объема продукции.

Снижение расхода краски уменьшит нагрузку на систему очистки стоков и сделает производство более экологичным

После окончания реконструкции работа модернизированного оборудования будет проверена на всех цветах и всех кузовах, используемых для производства автомобилей по полному технологическому циклу. Эта проверка будет проходить с 4 по 30 сентября. По словам директора Инжинирингового центра, полностью окрасочное производство будет готово к выполнению заданных объемов окраски кузовов по всем цветам к 1 октября 2021 года.

В компании подчеркнули, что модернизация окрасочного производства благоприятно скажется на воздействии на окружающую среду. Новое оборудование обеспечит существенное снижение расхода краски, что уменьшит нагрузку на систему очистки промышленных стоков. Таким образом, модернизированное окрасочное производство будет более экологичным.

В рамках выполнения обязательств по специальному инвестиционному контракту (СПИК), подписанному компанией с Минпромторгом РФ и правительством Калининградской области, АВТОТОР реализует проект по строительству нового производственного корпуса. Это позволит обеспечить поэтапное наращивание объемов выпуска автомобилей, произведенных по полному циклу.

Проведена подготовка к строительству нового цеха окраски производительностью до 100 тысяч кузовов в год, который предполагается сдать в эксплуатацию в 2023 году. Таким образом, совокупные мощности окрасочного производства составят 150 тысяч кузовов в год, что обеспечит дальнейший рост объемов выпуска автомобилей по полному циклу. Кроме того, в новом цехе окраски будут вместо сольвентных красок применяться водорастворимые, что в результате повысит степень экологичности предприятия.

Важно

В настоящее время на АВТОТОР по полному технологическому циклу со сваркой и окраской кузовов выпускаются четыре модели легковых и пять - коммерческих автомобилей KIA и Hyundai. Расширение и обновление производственных мощностей позволит достичь показателя в 50 тысяч кузовов в год. В целом по итогам 2021 года объем выпуска автомобилей по полному циклу предполагается увеличить на 50 процентов.

Справка

Компания АВТОТОР основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года. На сегодняшний день АВТОТОР выпускает автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai. Общий объем производства превысил 2,3 миллиона автомобилей.