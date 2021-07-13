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13.07.2021 16:22

Эксперт рассказал, как очищать водоемы от мусора

Текст: Павел Сухонин (эксперт общественного совета Минприроды России, член Русского Географического Общества)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 155(8506)
Мы слышали об огромных мусорных островах в Мировом океане, которые являются причиной погодных аномалий и одним из факторов глобального изменения климата. Но почему-то думаем, что до нашего региона проблема не дойдет. Это не так.

Напомню: основу этих островов составляют отходы, и львиная доля приходится на пластик, который является синтезированным продуктом и для которого у природы нет адаптационных механизмов по его усвоению и разложению. Мелкие частицы пластика (до 1 мм), осевшие на дно, будут там присутствовать на протяжении тысячелетий, нанося невосполнимый ущерб всему живому.

Фото: Pixabay.com
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Наши пруды, озера и моря тоже стали местом мусорных свалок (особенно это касается акваторий портов) и в сумме своей уже образовали такое же мусорное пятно, только разнесенное по водным поверхностям страны. Эти пятна включают в себя все тот же пластик, нефтепродукты, плавающий органический мусор. При этом надо понимать, что если с естественной органикой природа сама справится (лет через десять), то синтезированная (продукция химического производства) часть мусора перейдет по наследству к потомкам.

Со временем образуются донные отложения техногенного типа (2-3-й классы токсичности), которые (особенно в реках) заносятся песком и глиной. В их составе кроме пластика присутствуют тяжелые фракции нефтепродуктов и иные механические частицы, образующие за счет статических зарядов токсичные хлопья. Частично растворяясь в воде, эти токсины (особенно в застойных водоемах) образуют ядовитый придонный слой, нанося невосполнимый ущерб водной флоре и фауне.

Процесс идет постоянно, образуя токсичный "слоеный пирог", который проявит себя в качестве масштабной экологической угрозы в случае природных катаклизмов (тектонические явления, шторм, смена течения).

Часть мусора перейдет по наследству к потомкам

Отдельно остановлюсь на хлорорганике. Данный вид продукции появился в начале ХХ века, но к середине века на рынок вышли сложноорганические соединения, в том числе и ПХБ (полихлорбифенилы). Опасность соединений состоит в том, что они не выводятся из организма и являются онкогенами и мутагенами; итог - любая особь, в том числе и человек, в четвертом поколении могут утратить способность к воспроизводству.

Да, по сравнению с Тихоокеанским мусорным пятном (четыре миллиона кв. км), наши "пятнышки" кажутся каплей в море, но если понимать, что их много и они постоянно увеличиваются, то это уже, в соответствии со статьей 1065 ГК РФ, является "состоявшейся угрозой причинения вреда в будущем", что дает основание для срочных действий по предотвращению данной экоугрозы.

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В мире есть положительный опыт решения проблемы.

А что же в России? У нас существуют технологии, позволяющие не только чистить водные поверхности от мусора, но и проводить более глубокую очистку, вплоть до разложения ПХБ.

Еще в 2019 году на водоеме "Петровский пруд" (Санкт-Петербург) был продемонстрирован отечественный подводный эжектор (аналог пылесоса), позволяющий поднимать и чистить донные осадки с глубины восьми метров.

Если бы платформа была создана, то по своим характеристикам значительно превосходила бы зарубежные аналоги, что позволило бы в ближайшем будущем начать восстанавливать естественный природный баланс. Одно "но": пока проект интересен только экологам, власти молчат.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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