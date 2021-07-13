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13.07.2021 15:57

Как саамы и ненцы могут доказать свою национальность

Текст: Вера Черенева (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 155(8506)
С начала следующего года в России должен заработать Единый перечень представителей коренных малочисленных народов Севера. Именно на его основании относящиеся к КМНС граждане смогут получать основные преференции, касающиеся традиционных видов деятельности, в первую очередь охоты и рыболовства. Однако из более чем 300 тысяч представителей малых народов бумаги успели оформить лишь около 15 тысяч.

Как сообщил "РГ" ведущий консультант комитета по национальной политике и делам коренных малочисленных народов Севера Ненецкого автономного округа Анатолий Талеев, к началу лета в Федеральное агентство по делам национальностей было подано 47 заявлений от жителей субъекта. По словам Талеева, некоторые граждане отсылали заявления по линии МФЦ, они комитетом не отслеживаются. Но в любом случае в регионе проживает 7,5 тысячи ненцев, из них оленеводством занимаются больше тысячи человек.

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Получается, что даже большинство из тех, кто кочует по Большеземельской тундре, документы пока не подали.

- Вхождение в реестр - это дело добровольное. Сейчас, действительно, заявлений немного, рост числа обращений мы ожидаем в ноябре, - говорит президент ассоциации ненецкого народа "Ясавэй" Юрий Хатанзейский.

Хатанзейский, к слову, и сам сейчас собирает документы для вступления в реестр. Он проживает в Нарьян-Маре и основными льготами (например, касающимися охоты) воспользоваться не сможет. В его случае попадание в перечень просто декларирует, что такой-то человек является ненцем по национальности. По словам Юрия Хатанзейского, чисто ради самоопределения люди тоже подают заявки, почему нет, ведь графа "национальность" в паспортах сейчас отсутствует. Так что закрепление в реестре даст возможность представителям КМНС официально указать свою национальную принадлежность.

Но в первую очередь в перечень заявляются те, кому нужны льготы, например, на охоту.

- Поэтому наше старшее поколение не спешит оформляться в реестре. Им это не надо, они с ружьями не ходят, а их национальность подтверждена еще в свидетельствах о рождении, - говорит Хатанзейский.

Пока в НАО не было случаев, чтобы человеку отказали в регистрации в реестре, не признали бы его ненцем.

-У нас на Кольском полуострове два человека безуспешно через суд пытались доказать, что они саамы, - говорит Андрей Данилов, директор Фонда саамского наследия и развития. Причина, по словам Данилова, в том, что раньше людей в документах часто записывали русскими. Но даже когда истцы предоставили данные родственников, являвшихся саамами, суд с их позицией не согласился.

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Саамы также не спешат записываться в реестр. Документы подали всего несколько человек. Андрей Данилов связывает это с несколькими факторами.

Помимо того, что иногда саамов записывали в русские, встречались также ошибки в документах, например, когда имя в свидетельстве о рождении не совпадало с тем, что в паспорте, и тогда людям приходилось идти в суды. Кроме того, единый перечень упростит получение льгот только тем, кто живет на территории традиционного проживания и основной доход имеет с рыбалки или другого традиционного вида деятельности. Большинство представителей коренных малочисленных народов в их число не попадают, а, значит, свое право на преференции им все равно надо доказывать в суде.

Сам Андрей на днях победил систему. Конституционный суд согласился с его доводами об охоте представителей КМНС.

Данилов проживает в Оленегорске. И в праве на охоту как на традиционный вид деятельности саамов ему отказало несколько инстанций, поскольку проживает он не на стойбище, а в благоустроенной квартире и охота не является его основной деятельностью. Рассматривая дело Данилова, Конституционный суд пришел к выводу, что, несмотря на то что мужчина живет в городе, он занимается все-таки традиционным видом деятельности (изготавливает сувениры) и живет он в целом по саамским укладам, связь с обычаями своего народа не теряет.

Дело Данилова с учетом решения КС должно быть направлено на новое рассмотрение, а для всех представителей КМНС эта история может быть знаковой, ведь нередко представители малых народов оказываются перед выбором: отказаться от благ цивилизации или от льгот.

Еще одна проблема - что делать при смене деятельности. Сегодня гражданин занимается оленеводством, а завтра переезжает в Петербург и перебирает бумаги в офисе. Пока неизвестно, как это будет отображаться в реестре.

Тем не менее уже известно, что со следующего года ряд ведомств, в том числе Росрыболовство, упростят процедуру оформления документов тем, кто вошел в реестр. Дело в том, что в последние годы ведомство вело масштабную войну с браконьерами, которые пытались получить квоты на вылов ценных пород рыб под видом представителей коренных малочисленных народов.

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Но была одна системная проблема - то же Росрыболовство не имело юридических механизмов для подтверждения национальности заявителя. У нас действует свобода национального самоопределения, так что человек независимо от крови может назвать себя вепсом, саамом или ненцем.

Однако льготы, предусмотренные для коренных малочисленных народов, выделяются тем, кто относится к КМНС по крови.

Долгие годы ведомства, выдающие разрешения на охоту или вылов рыбы, чтобы разрешить эту проблему, расширяли пакет документов, которые должны предоставить льготники, в надежде, что у браконьеров-то со сбором бумаг точно возникнут сложности.

Но сложности были не только у тех, кто хотел нарушить закон, но и у добросовестных представителей КМНС. Причем в их случае сбор документов усложнялся еще и тем, что живут они на отдаленных территориях, каждый год собирать справки и подтверждать их у нотариуса для них разорительно.

С появлением единого перечня представителей КМНС бюрократия из этой непростой сферы вряд ли уйдет окончательно, однако в перспективе гражданам при оформлении квот хотя бы не придется каждый год подтверждать, что они коренные и малочисленные.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область СЗФО Ненецкий АО

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