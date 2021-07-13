Какая поддержка нужна системе ЖКХ в Арктике

В течение ближайших месяцев федеральные власти намерены принять решение о выделении из Фонда нацио-нального благосостояния 150 миллиардов рублей в Фонд содействия реформированию ЖКХ, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Эти деньги предполагается потратить на модернизацию объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры. Речь идет о проектах, которые могут окупиться в срок до 25 лет - в первую очередь в сфере теплоснабжения, очистки сточных вод, замены изношенной инфраструктуры.

В этих деньгах наиболее нуждаются арктические регионы, где износ жилья и коммунальных объектов наиболее велик и продолжает нарастать. Как сообщила директор департамента жилищной политики Минстроя России Ольга Корниенко, сегодня почти 29 процентов жилья, признанного аварийным на территории страны, приходится на Арктическую зону. При этом объем жилищного строительства в регионах Арктической зоны в три раза ниже среднероссийского уровня. Средняя стоимость строительства одного квадратного метра общей площади отдельно стоящих жилых домов квартирного типа в Москве и Мурманской области различается примерно в полтора раза.

Кстати, отдельной проблемой для Мурманска являются очистные сооружения, которых самый крупный в мире город за Полярным кругом до сих пор не имеет. По словам главы муниципалитета Андрея Сысоева, их строительство обойдется в 20 миллиардов рублей. Для сравнения: весь бюджет Мурманска составляет около 15 миллиардов.

Инициатива, о которой сообщил Марат Хуснуллин, встретила практически единодушное одобрение экспертов. Однако, по их мнению, одними деньгами эту проблему не решить. Необходим целый ряд мер как на федеральном, так и на региональном уровне, без которых выделяемые средства могут не принести ожидаемого эффекта. Как выяснилось, в Заполярье остро не хватает специалистов, которые могли бы проектировать ту самую модернизацию жилья и объектов ЖКХ, которую предполагается финансировать за счет федерального центра.

-У нас практически не осталось организаций, которые могли бы выполнить качественный проект капитального ремонта жилого дома, - отмечает Валентина Котова, руководитель Мурманского регионального Центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства "ЖКХ Контроль". - Например, у нас панельный дом, трубы отопления вделаны в стенные панели - получается, что мы отапливаем улицу. Чтобы тепло не уходило наружу, на фасад нужно нанести защитную пленку. Этот проект стоит около восьми миллионов. Но проектировать некому. Я знаю только одну организацию, способную выполнить этот проект на том уровне, который позволил бы представить его в Фонде ЖКХ. А ведь подобных панельных домов у нас много, и утепление их фасадов могло бы резко улучшить энергоэффективность жилфонда.

По мнению эксперта, необходимо выделить на региональном уровне структуру, которая занималась бы подобными проектами централизованно. Эти полномочия следует передать, например, региональному минстрою или министерству энергетики и ЖКХ, в составе которого есть управление энергетической эффективности.

- По крайней мере, необходимо создать региональный совет по энергоэффективности, куда вошли бы представители Минстроя, Минэнерго, регионального Фонда капремонта, собственников жилья, - считает Валентина Котова. - Он мог бы взять на контроль проекты капремонта домов, которые вошли в краткосрочный план капремонта на три года. Так было бы легче решить вопрос нехватки специалистов-проектировщиков и отслеживать качество проводимого ремонта.

Еще одну проблему обозначил директор ассоциации "Жилищно-строительное объединение Мурмана" Вячеслав Придатченко. По его словам, деньги наверняка будут выделены целевым образом, под конкретные проекты. Но вместе с деньгами придут строительные компании из центра. В этом случае региональная строительная отрасль не получит развития. А значит, проблема износа инфраструктурных объектов не будет решена комплексно: ведь москвичи не смогут постоянно заниматься строительством, ремонтом и обслуживанием построенных в Арктике объектов.

Треть аварийного жилья в стране приходится на Арктическую зону

- Необходимо понимать, что крупный бизнес не захочет выпускать деньги из рук, - отмечает Вячеслав Придатченко. - Под любой крупный проект "заводятся" крупные компании, которые потом за минимальные деньги нанимают местных. Можно предположить, что и качество строительства в этом случае оставит желать много лучшего, поскольку региональные власти не смогут должным образом их контролировать. И ясно, что из-за северного удорожания их услуги будут стоить на 25-30 процентов дешевле, чем услуги местных предприятий, что автоматически делает тех неконкурентоспособными.

По его словам, необходим закон, который обязывал бы использовать на таких стройках местные компании - такая практика существует во многих странах, в том числе в США. Например, к строительству на Аляске можно привлечь компании из других регионов только в одном случае, если нет местных компаний. Кроме того, в арктических регионах многих стран законодательство ограничивает тарифы, чтобы облегчить финансовую нагрузку на местное население и бизнес, и этот опыт можно и нужно использовать.

Еще одно необходимое условие успешности строек за Полярным кругом - создание там собственных мощностей по производству стройматериалов. Практика показывает, что доля транспортных издержек в стоимости конечного продукта на Севере в несколько раз превышает среднероссийский уровень, доходя до 40-70 процентов. Также, учитывая короткий "северный" строительный цикл, необходимо предельно упростить для строителей административные процедуры.

- ЖКХ должно стать хозяйственной системой, а не системой извлечения прибыли, - убежден Михаил Жуков, ученый секретарь научного совета АНО "Научно-координационный центр по проблемам Севера, Арктики и жизнедеятельности малочисленных народов Севера". - Это особенно важно для Арктики. Поэтому, на мой взгляд, необходимо рассмотреть вариант ограничения прибыли для ряда отраслей за Полярным кругом - например, до 15-20 процентов, как делается за рубежом. Деятельность инфраструктурных систем жизнеобеспечения на Севере не может сводиться к накоплению богатств. Они необходимы для того, чтобы за Полярным кругом было комфортно жить. Здесь особенно велика роль государственно-частного партнерства.