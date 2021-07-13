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13.07.2021 19:11
Рубрика: Экономика

Квадратный метр в новостройках Петербурга подорожал до 171 тысячи рублей

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Цены на жилье в новостройках Петербурга за полгода значительно возросли, к такому мнению пришли аналитики сервиса ЦИАН, проанализировав динамику по суммам сделок на первичном рынке в Северной столице.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Если в начале года "квадрат" в новых домах продавался за сумму до 145 тысяч рублей, то теперь средняя цена - 171 тысяча.

В Ленинградской области квартиры подорожали с 97 до 110 тысяч рублей за квадратный метр.

Число сделок в первом полугодии 2021 года оказалось ниже, чем во втором полугодии 2020 году на 21 процент. Однако выручка девелоперов сократилась лишь на пять процентов, составив 276,5 миллиардов рублей.

Сейчас 71 процент всех сделок на первичном рынке - это ипотека. Для сравнения весной 2020 года, до старта льготной программы, к банковским кредитом обращались 52 процента покупателей новостроек в Петербурге и Ленинградской области.

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