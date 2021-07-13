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13.07.2021 16:17

Музеи страны ищут финансовые возможности оцифровки коллекций

Текст: Ян Гриневич (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 155(8506)
В популярной игре Minecraft открылась виртуальная копия Дарвиновского музея, которую помогли создать геймеры из разных городов страны, включая Петербург. На строительство копии ушло всего 67 часов работы.

А в конце прошлого года произошло другое тихое, но значимое событие - открылся первый Виртуальный онлайн-музей искусств, который существует исключительно в виртуальном пространстве. Так началась эра музеев, свободных от ковидных ограничений, коллекции которых всегда доступны для посетителей.

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Главный вопрос российских музеев сейчас - где найти средства на цифровизацию коллекций, чтобы начать зарабатывать онлайн? Период сейчас для этого самый подходящий - мир в NFT (невзаимозаменяемые токены), коллекционеры платят громадные суммы за владение цифровыми оригиналами произведений искусства, тренд на все цифровое - очевиден.

В конце прошлого года Министерство культуры РФ анонсировало скорый запуск платформы для легальной продажи цифровых изображений коллекций. Сейчас идет регистрация музейных предметов в государственном каталоге Музейного фонда РФ - там более 25 миллионов зарегистрированных предметов, которые будут размещены на платформе "Цифровые двойники" 15 музеями страны.

Однако процесс этот может затянуться, ведь даже у прогрессивного Эрмитажа, в котором целый штат сотрудников занимается цифровыми технологиями, собственных сил может не хватит - для оцифровки трехмиллионной коллекции музея потребуется загрузить в сеть 12 миллионов фотографий.

Технически возможности для этого есть - современные методы машинного обучения и искусственного интеллекта помогут сократить затраты на распознавание и индексацию изображений на тысячах и десятках тысяч снимков, рассказывает Михаил Гайдамака, основатель студии интерактивных медиа Gaidamaka.pro. Например, у этой компании был опыт создания архива для Калифорнийского университета, который был представлен посетителям в виде трехмерной нейросети, систематизировавшей материал на основе больших данных.

Фото: Пресс-служба МЧС РФ
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При этом все основные пути привлечения целевой аудитории - через сайт и соцсети, организацию онлайн-активности, создание мобильных приложений и выпуск рекламной и промопродукции - все указанные меры требуют от музея одного - цифровизации музейного фонда, оцифровки экспонатов, экспонирующихся или находящихся на хранении, напоминает Гульнара Ручкина, профессор департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ. И единственный способ найти деньги для всех трех тысяч музеев страны, состоящих на бюджетном финансировании, - внедрение схем ГЧП.

Но где искать спонсора? Эксперты уверены: на данном этапе подобное сотрудничество возможно прежде всего с финансовыми компаниями.

- Финтех - не очевидный, но эффективный способ дополнительной монетизации для арт-индустрии. Это удобные платежные формы для оплаты онлайн, прием пожертвований или организация краудфандинга на проекты, подписные модели для друзей музея, программы лояльности. Современный музей также может развивать коммерческие форматы продвижения искусства и художников и выступать в роли эксперта. Например, может курировать маркетплейсы современных художников. В таком случае могут пригодиться финтех-решения по сплитованию платежей, опциям кредитования, расчетам с художниками в статусе самозанятых, - говорит Иван Глазачев, гендиректор ЮMoney.

Фото: Пресс-служба Новгородского музея-заповедника
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Для таких спонсоров музеи чаще всего предлагают самые разные стратегии работы с цифровыми имиджами. Также все более популярными становятся арт-коллаборации с digital-художниками для совместных NFT-проектов. Это интересно и цифровым, и традиционным бизнесам в своей коммуникации. Все эти методы позволяют компенсировать расходы на авторские права, поясняет Дарья Ковальчук, директор по развитию Музея русского импрессионизма.

В перспективе цифровые коллекции, аудиоэкскурсии, экскурсии на разных языках, подкасты и любой другой контент, созданный музеем, может также быть размещен на цифровых площадках/платформах для стриминга и подобных ресурсах, где за просмотр и прослушивание контента получать деньги, а также за дополнительную рекламу при просмотре такого контента, перечисляет возможные способы заработка Оксана Филатова, основатель Audit Event.

Тем временем

Государственный Эрмитаж ведет переговоры с криптовалютной биржей Binance о выпуске и продажах невзаимозаменяемых токенов (NFT) на произведения искусства. Музей заявил о планах провести экспозицию NFT-арта до конца 2021 года.

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