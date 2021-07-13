Под Калининградом мужчина из мести утопил кошку в стиральной машине

В Калининградской области полиция возбудила уголовное дело против мужчины, который до смерти замучил кошку своей сожительницы.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, ранее судимый за убийство 43-летний житель города Багратионовска Калининградской области засунул кошку в стиральную машину и включил ее, что привело к гибели животного.

Хозяйка кошки обратилась с заявлением в полицию. Как установили участковые, таким образом гражданский муж хотел отомстить женщине за обман: сказав ему, что будет у матери, она уехала к подруге в Светлогорск.

Предварительно выпив, мужчина заснял на телефон процесс расправы над кошкой и отправил подруге. Затем отправил ей также фото мертвого животного, которое вытащил из стиральной машины и положил на кровать.

После этого живодер ушел из дома и пять дней жил в руинах замка Прейсиш-Эйлау. Задержали его на улице в Багратионовске. Дело возбуждено по статье УК РФ "Жестокое обращение с животными", санкция статьи предполагает наказание до трех лет лишения свободы.