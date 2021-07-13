Программа спектаклей Бориса Эйфмана пройдет в Александринке и Большом театре

Борис Эйфман уже давно не нуждается в дополнительном признании и призах, его главная награда - восхищение зрителей по всему миру, везде, где только побывал его Театр. Однако в этом году хореограф стал Почетным гражданином Санкт-Петербурга и полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". Отличия вручены, говоря официальным языком, "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность". Но корреспонденту "РГ" художественный руководитель Санкт Петербургского государственного академического театра балета Борис Эйфман в эксклюзивном интервью рассказал не о прошлых заслугах, а о планах на будущее.

Борис Яковлевич, 22 июля у вас юбилей - 75-летие. Многие известные актеры в свое время говорили, что "серебряный возраст" - это свобода от страстей, так ли это для вас?

Борис Эйфман: Мой ритм жизни и работы не оставляет времени для размышлений о возрасте. Разумеется, физиологически никто из нас с годами не молодеет, сил не прибавляется. Но, с другой стороны, как художник я с течением времени обретаю все большее желание творить, сочинять балеты. У меня становится больше замыслов, идей и, что самое важное, возможностей для их реализации - как творческих, так и организационных. Ключевая проблема, стоящая сегодня передо мной - как успеть осуществить все задуманное. Стал ли я более свободным? В своей жизни я прошел через страсти. Могу сказать, что когда ты отсекаешь все внешнее, земное, то получаешь больше внутренней энергии. Однако есть и другой тип страсти, и без него существование творца немыслимо. Это страсть к искусству, которому ты служишь. Ей я осознанно подчинил всю жизнь.

В честь круглой даты готовится большая праздничная программа. Что будет показано в Москве и Петербурге, чем обусловлен выбор?

Борис Эйфман: На сцене Александринского театра мы покажем новый балет "Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана", а также избранные постановки прошлых лет - "Анну Каренину", "Эффект Пигмалиона", "Роден, ее вечный идол". Спектакль о французском комедиографе и балет по роману Толстого труппа также представит на Исторической сцене Большого театра России в рамках фестиваля "Черешневый лес". Петербургский и московский сезоны завершатся гала-концертом. Подготовить сценарий такого вечера непросто. Ведь нужно не просто механически собрать в одной программе "балетные хиты", а выстроить драматургически цельное представление.

Вы уже во второй раз (после спектакля "Дон Жуан и Мольер" 2001 года) обращаетесь к фигуре французского комедиографа. Он по-прежнему близок вам как коллега - создатель и руководитель театра?

Борис Эйфман: Мольер, отдававший своему театру все силы, был и остается, пожалуй, самым близким и понятным для меня художником в истории мировой культуры. Неудивительно что я решил опять обратиться к этой во многом трагической личности и сочинил новый, полностью оригинальный балет об авторе великих пьес. За два десятилетия, минувшие с момента выпуска спектакля "Дон Жуан и Мольер", изменились как выразительные и технические возможности моего театра, так и мое собственное видение его фигуры. Кроме того, в труппу пришли молодые артисты, чьи индивидуальности дали импульс сочинению новой хореографической партитуры.

Художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Борис Эйфман. Фото: Предоставлены Санкт-Петербургским государственным академическим театром балета

В постановке 2001 года мы сделали акцент на процессе создания пьесы о знаменитом распутнике. Новый балет разворачивает перед зрителями панораму всего жизненного пути и творческого становления Мольера, хотя это и не спектакль-ЖЗЛ. Меня интересуют не сухие факты биографии, а исследование сложной взаимосвязи повседневной жизни художника и его искусства. Погрузившись в эту тему, можно, в частности, понять, почему Мольер решил сочинить о Дон Жуане комедию: знаменитый распутник - его альтер-эго и внутренний демон. Мольер, страдавший от измен молодой супруги Арманды, явил этот образ, чтобы высмеять любовников жены - развращенных светских франтов. Дон Жуан, ради забавы обольщающий женщин и разбивающий семьи, отвратителен автору. И в то же время дряхлеющий, измученный болезнями комедиограф завидует своему персонажу и втайне мечтает повторить его путь.

Почему Мольер решил сочинить о Дон Жуане комедию? Знаменитый распутник - его альтер-эго и внутренний демон

Сейчас идет активная постановочная работа над спектаклем "Чайка. Балетная история", и это снова второе обращение к уже использованному материалу. Почему вы возвращаетесь на ранее завоеванные позиции?

Борис Эйфман: Есть темы, десятилетиями не отпускающие меня, провоцирующие на новые художественные поиски. Например - судьба и творчество Чайковского (который стал главным героем моей постановки еще в 1993 году) или того же Мольера. Однако жизнь балетных спектаклей, к сожалению, быстротечна. Сегодня я смотрю записи своих постановок эпохи 1990-х или начала 2000-х - и у меня возникает стремление их усовершенствовать - хореографически и содержательно. Зритель должен видеть на сцене актуальные произведения балетного искусства, отражающие современное состояние нашей труппы. И если я решаю вернуться к теме, которую ранее уже исследовал в спектакле, то никогда не реанимирую свои старые балеты в первозданном виде. Я иду по гораздо более трудному пути, ставя их заново. "Чайка. Балетная история" действительно - уже вторая сочиненная мной хореографическая трактовка пьесы Чехова. Как и в прошлой постановке, вышедшей в 2007 году, главными героями спектакля будут деятели танца. Впрочем, теперь извечная тема поиска нового слова в искусстве получит совершенно иное раскрытие.

Фото: Предоставлены Санкт-Петербургским государственным академическим театром балета

В этом году состоялся первый выпуск открытой в 2013 году Академии танца. Что вы видите в новых танцовщиках? Их сегодняшние отличия - результат обучения или поколенческая разница?

Борис Эйфман: В сегодняшнем хореографическом мире техника современного танца является общепринятым средством профессиональной коммуникации. Она так же важна для балетного артиста 21 века, как английский для вчерашнего студента, ищущего работу в престижной компании. Возможно ли в наши дни трудоустроиться, если не знаешь иностранного языка? То же и в танцевальном искусстве.

Выпускники училищ, обучавшиеся по классической системе, приходят в театры, чей репертуар в значительной степени состоит из современных постановок. И оказывается, что танцевать такие спектакли они не готовы. Очень надеюсь, что профессиональная судьба первых выпускников нашей Академии сложится успешно. Нам еще предстоит пройти проверку временем, но предварительные результаты работы новой школы подтверждают: мною и коллегами выбрано абсолютно правильное и очень перспективное образовательное направление.

Традиционный завершающий вопрос - о планах. Нет ли желания поставить спектакль на современном материале?

Борис Эйфман: Из свойственного всем художникам суеверия я пока предпочту не раскрывать своих последующих замыслов. Начиная работать над спектаклем, я всегда осваиваю огромное количество информации. И только потом становится понятно, родится ли новый балет или же идею придется отложить. Не из каждой искры разгорается пламя. Одно знаю наверняка: пока Всевышний дает мне силы, я буду продолжать сочинять хореографию.

Ключевой вопрос

В рамках празднования в Петербурге состоится презентация уникальной двухтомной книги-летописи, посвященной истории Театра. Как можно сформулировать главную идею книги?

Борис Эйфман: Двухтомное издание "Балет Бориса Эйфмана. Магический театр танца" подробно рассказывает о 40-летней истории труппы и всех постановках, выпущенных ею с 1977 по 2017 год. Автором и редактором книги стала Татьяна Боборыкина - известный литературовед и блестящий специалист по творчеству нашего театра. Повествование в летописи выстраивается в двух измерениях. Первое - публицистическое - представлено статьями с обзорами основных этапов жизни труппы. Второй план - своеобразный дайджест по каждому из спектаклей, включающий фрагменты рецензий, архивные документы и, что самое ценное, уникальные воспоминания артистов, педагогов, художников. Их наполненные живыми эмоциями рассказы переносят читателя по ту сторону кулис и помогают окунуться в прошлое. Книга прекрасно иллюстрирована. Среди более 400 изобразительных материалов - редкие фотографии спектаклей, репетиций, эскизы сценографии, копии афиш. Работа над летописью велась достаточно долго и скрупулезно. И рассказ на самом деле еще не завершен, ведь история театра продолжает твориться на наших глазах. Полагаю, именно эта непрерывность бытия и есть ключевая идея книги.