Смольный проверит тайный концерт "Алисы" в Петербурге

Комитет по культуре Петербурга начал проверку сообщений о концерте группы "Алиса". Мероприятие, как полагают в ведомстве, проходило на киностудии "Лендок".

Чиновники запросили у площадки информацию о концерте, в частности, поинтересовались, сколько зрителей присутствовало на выступлении легендарных рокеров.

Интерес к творчеству группы "Алиса" со стороны комитета по культуре объясняется тем, что сейчас все массовые мероприятия в Петербурге можно проводить только с разрешения Смольного.

А выступления Константина Кинчева и его команды в планах, подписанных городским властями, не значилось. В то же время в графике концертов "Алисы" выступления на "Лендоке" нет, отсутствует информация об этом мероприятии и на официальных страницах самой студии в соцсетях.