В Калининграде завершились Международные органные ассамблеи

В знаменитом Кафедральном соборе Калининграда завершились VI Международные органные ассамблеи, которые проходят с 2017 года. На этот раз в них приняли участие 11 начинающих органистов и девять слушателей из Москвы, Минска, Московской области, Санкт-Петербурга, Кисловодска, Калининграда.

Кстати, именно в Кафедральном соборе с успехом выступал Молодежный белорусско-российский симфонический оркестр Союзного государства с капельмейстером Алексеем Стычкиным, сыном актера Евгения Стычкина и пианистки Екатерины Сканави. Оркестр объединяет студентов Московской консерватории и белорусской государственной академии музыки, образован в 2008 году на базе мастер-классов "Союзное государство - молодым талантам XXI века" для одаренных детей, или, как их называют еще, индиго. Самое главное для таких детей - их вовремя поддержать, поскольку у них дар духовный.

Преподавателями Ассамблей выступили звезды органного исполнительства -органист Кафедрального собора Нанси, органист Notre Dame de Paris, профессор консерватории Страсбурга Йоанн Вексо из Франции и заслуженный артист России, профессор Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, лауреат премии "Органист 2020-года" Даниэль Зарецкий из России.

- Я долго мечтал познакомиться с калининградским органом, открыть его для себя, - рассказал органист Notre Dame de Paris Иоанн Веско. - Орган очень известен в Европе: самый большой в России. Игра на нем доставляет невероятное удовольствие, звук потрясающий. Он идеально подходит акустике собора. Я много выступал в классических концертных залах и могу честно признаться: они очень "сухие", звук практически сразу останавливается. Здесь звук летит очень долго и восхитительно.

- В Союзном государстве в таком формате обучение органу проходит только здесь, - заметил профессор Даниэль Зарецкий. - Конечно, есть классы в рамках учебного пространства консерваторий, когда студенты общаются со своими педагогами на своей территории, занимаются на своих органах, в основном - учебных. Здесь же участникам представляется уникальный шанс не просто познакомиться с органом, знаменитым собором, но и на этом органе позаниматься под руководством известных преподавателей, пообщаться друг с другом, а также исполнить свою программу. Когда у них еще появилась бы такая возможность? 90 процентов органов у нас находится в концертных залах.