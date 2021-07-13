В Карелии ввели обязательную аккредитацию для всех медработников

В Карелии теперь все медицинские работники обязаны пройти аккредитацию. Это для них фактический допуск к ведению профессиональной деятельности.

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети отметил, что случается и такое, когда врачи ставят неверные диагнозы, выписывают не те рецепты. Хотя ошибки в медицине могут носить и фатальный характер. Чтобы такого не происходило, все должны подтвердить свои знания.

Кстати, в Петрозаводском медицинском колледже уже состоялась первичная аккредитация специалистов со средним образованием по специальностям - лечебное, сестринское дело, акушерство. Так вот, из 217 специалистов аккредитовались 202: лечебное дело - 95 процентов, акушерское дело - 91 процент, сестринское дело - 93.

Все медицинские работники должны пройти аккредитацию до 1 января 2022 года. Кто не сделает этого, не сможет трудиться по специальности.