В Петербурге будут развивать медицинский туризм

В 2021 году Санкт-Петербург должен принять 99 тысяч иностранных граждан, желающих получить в Северной столице медицинскую помощь. Эта цифра была озвучена на 2-й Всероссийской онлайн-конференции "Медицинский туризм. Перезагрузка". Планка в 99 тысяч пациентов из-за рубежа больше показателей 2020 года (по данным комитета по здравоохранению и Медицинского информационно-аналитического центра Санкт-Петербурга, в прошлом году приехали на лечение 96 тысяч иностранцев), но по понятным причинам меньше показателей допандемического времени (в 2019 году было пролечено 128 тысяч иностранцев). Причем кроме традиционных медицинских услуг, пользующихся спросом у гостей из-за рубежа, планируется развивать новый тренд - реабилитационные программы после COVID-19.

Собственно, медицинский туризм в пандемию пострадал гораздо меньше туризма обычного. Число пациентов снизилось на 24 процента, тогда как туристов, желающих любоваться на красоты города, на все 70 процентов. То есть темпы падения туризма медицинского в 2,8 раза ниже, чем обычного. Причина, по словам Сергея Корнеева, главы комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, кроется в распоряжении Правительства N 115-р от 6 июня прошлого года, согласно которому въездной медицинский туризм - но с соблюдением ряда требований - разрешен.

На данный момент, как пояснила Наталья Юдина, генеральный директор АО "Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма", подчиняющегося комитету по развитию туризма, существует три типа виз на лечение.

Первая - целевая туристическая, срок пребывания по которой до 30 дней. Ее оформляют те, кому необходимы медицинские консультации и обследования. Вторая - деловая, оформляется целенаправленно на лечение, срок действия 90 дней. Третья - частная (ее срок тоже до 90 дней), эта виза предусмотрена при необходимости экстренного лечения или же в связи с тяжелой болезнью (или смерти) близкого родственника.

Конечно, некоторые иностранцы прибывают к нам и по безвизовому режиму, но из-за пандемии для въезда в Россию им, как и иностранцам из визовых стран, необходимо быть включенными в список на пересечение границы через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ).

Несмотря на пандемию, наиболее востребованные у иностранцев виды медицинских услуг остались неизменными. На первом месте акушерство и гинекология, вспомогательные репродуктивные технологии. Затем следует стоматология, диагностические исследования, педиатрия, офтальмология, онкология, ортопедия, пластическая хирургия. Остается популярна программа check-up (диагностика одного дня). Новинка, связанная с пандемией: реабилитация после коронавируса. Если на лечение от COVID-19 по понятным причинам к нам никто не приедет, то реабилитация после болезни представляет большой интерес.

Как отметила Юлия Кузенская, заместитель председателя комитета по развитию туризма, у Санкт-Петербурга в этом направлении есть большой потенциал. Северная столица располагает порядка четырех десятков санаторно-курортных учреждений, в которых есть новое оборудование и проработанные программы по реабилитации.

- Совместно с Институтом питания РАН нами выпущены методические рекомендации "Санаторно-курортное лечение пациентов, перенесших коронавирус". Это первые научные обоснования необходимости таких реабилитационных программ, - подчеркнул Михаил Никитин, главный внештатный специалист Минздрава РФ по санаторно-курортному лечению.

Понятно, что пройти эти программы могут как российские (в том числе за госсчет), так и иностранные пациенты. Причем в приоритете все-таки будут соотечественники.

"Цель - заполнить иностранцами номерной фонд в высоком ценовом сегменте", - уточнил Евгений Чернышев, президент Ассоциации Медицинского туризма и экспорта медуслуг. Эксперты считают, что из-за разницы курса валют для многих зарубежных пациентов реабилитация на высшем уровне и в очень комфортных условиях оказывается вполне по карману. Причем многое оборудование, используемое в санаториях, отечественного производства. Наработки - тоже свои, в том числе применяемые для реабилитации спортсменов. Также специально для санаториев в Петербурге еще в прошлом году была создана программа-акселератор по обучению медико-оздоровительному туризму. Санатории получили льготы по оплате основных региональных налогов.

Если по увеличению иностранного медтуризма город ожидает небольшой прирост, то по медтуризму внутреннему, то есть из других регионов, эксперты прогнозируют рост на 20 и более процентов. Собственно, уже сейчас Петербург занимает третье место в РФ (после Москвы и Московской области) по привлечению пациентов из регионов. И одним из основных направлений стала реабилитация после коронавируса.

А в ближайшее время ожидается появление принципиально нового направления, связанного с проведением на территории Петербурга вакцинации против коронавируса для иностранных граждан, которые трудятся на территории города. Координатором проекта является АО "Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма". Услуга будет очень востребована. Трудовых мигрантов в городе на Неве - порядка 400 тысяч. Запуск программы начнется после завоза в Северную столицу вакцины "Спутник Лайт".